Реклама / Ads
Вторник, 21 Април 2026, 20:59
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 1226 | НОВИНИ

ЕС прие общи правила и наказания за корупция, с присъди от 3 до 5 години затвор

Редактор: Ивайло Александров
Съветът на ЕС съобщи, че е приел днес последното решение, необходимо за въвеждане на общо законодателство с определение за корупция и съответните наказания.
 

Законодателството ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официалния вестник на ЕС. Държавите от ЕС ще имат срок от 24 месеца, за да въведат необходимите промени в националните закони. Новите правила целят основните корупционни престъпления да се определят и наказват по сходен начин в ЕС.

 

Тези престъпления включват подкуп в публичния и частния сектор, присвояване, търговия с влияние, възпрепятстване на правосъдието, обогатяване от корупционни действия, укриване и сериозни нарушения при упражняване на публична функция.

 

Държавите от ЕС трябва да предвидят общи минимални наказания за корупционни престъпления. Обявените за виновни ще следва да получават присъди от три до пет години затвор, в зависимост от нарушението. Дружествата също ще понасят отговорност с глоби от 3 до 5 процента от общия им световен оборот, или от 24 до 40 милиона евро.

 

Държавите ще трябва да създадат специализирани институции за предотвратяване на корупцията и за повишаване на обществената осведоменост за това явление.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 