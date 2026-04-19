Неделя, 19 Април 2026, 20:00
Проблеми с машини в Софийска област, част от секциите преминаха на хартия

Проблеми с машинното гласуване са възникнали в няколко секции в Софийска област, където вотът е преминал изцяло на хартия. Засегнати са секции в общините Драгоман, Ботевград и Ихтиман.
 

Причината е, че машините не отпечатват бюлетини. За отстраняване на повредите са извикани техници, а Централната избирателна комисия е уведомена.

 

Към 11:00 ч. избирателната активност в Софийска област е 17,07%. Гласуването в региона се провежда в общо 411 секции – в 266 от тях има възможност за машинен вот, а в останалите 145 се гласува само с хартиени бюлетини.

 

Софийска област включва 22 общини, сред които Ботевград, Драгоман, Ихтиман, Самоков и Костинброд.

