Понеделник, 20 Април 2026, 14:59
Пролетното време изневери на туристите, спасителни екипи в акция край Мальовица и Сливен
Редактор: Frognews
Изборната неделя се оказа натоварена за екипите на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. Спасителите проведоха две успешни акции за оказване на помощ на пострадали туристи в Рила и Стара планина.
 

Първият случай е регистриран в района на Мальовишката долина, където турист е пострадал с извадено рамо. Втората акция е проведена в района на Сливен за човек със счупен глезен. И двамата пострадали са получили своевременна помощ и са транспортирани до безопасни места.

 

От ПСС съобщават, че условията за туризъм в момента са подходящи, но изискват повишено внимание и стриктно следене на метеорологичната прогноза.

 

Температурите варират между -1°C и 7°C.


Времето остава изключително динамично. Очаква се следобедните часове да донесат превалявания и опасна гръмотевична активност.


По високите части на планините снежната покривка все още е значителна, докато в ниските части е много мокро и хлъзгаво.


Прогнозата на НИМХ

 

Над планините ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност. След обяд се очакват краткотрайни валежи от дъжд, а над 2000 метра – от сняг. В източната половина на страната са възможни силни гръмотевични бури. Вятърът ще бъде умерен до силен от запад-северозапад.


Ако планирате преход, тръгвайте рано и се старайте да сте в ниските части или в хижа преди следобедните бури. Не подценявайте мокрите терени и старата снежна покривка – именно там стават най-нелепите травми.

