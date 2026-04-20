Първият случай е регистриран в района на Мальовишката долина, където турист е пострадал с извадено рамо. Втората акция е проведена в района на Сливен за човек със счупен глезен. И двамата пострадали са получили своевременна помощ и са транспортирани до безопасни места.

От ПСС съобщават, че условията за туризъм в момента са подходящи, но изискват повишено внимание и стриктно следене на метеорологичната прогноза.

Температурите варират между -1°C и 7°C.



Времето остава изключително динамично. Очаква се следобедните часове да донесат превалявания и опасна гръмотевична активност.



По високите части на планините снежната покривка все още е значителна, докато в ниските части е много мокро и хлъзгаво.



Прогнозата на НИМХ

Над планините ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност. След обяд се очакват краткотрайни валежи от дъжд, а над 2000 метра – от сняг. В източната половина на страната са възможни силни гръмотевични бури. Вятърът ще бъде умерен до силен от запад-северозапад.



Ако планирате преход, тръгвайте рано и се старайте да сте в ниските части или в хижа преди следобедните бури. Не подценявайте мокрите терени и старата снежна покривка – именно там стават най-нелепите травми.