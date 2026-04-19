Неделя, 19 Април 2026, 10:13
НОВИНИ

Промени в движението в София заради изборния ден

От 8:00 ч. на 19 април до приключване на транспортирането на изборните материали се въвежда забрана за престой и паркиране по двете платна на алеята между ул. „Атанас Узунов“ и ул. „Манастирска“. Ограничението обхваща зоната от северната и източната страна на зала „Асикс Арена“ и зала „Арена 8888 София“.
 

От 20:00 ч. същия ден ще бъде въведено и ограничение на движението на автомобили в няколко ключови участъка.

 

Затворена ще бъде алеята между ул. „Атанас Узунов“ и ул. „Манастирска“ край „Асикс Арена“, както и районът около зала „Арена 8888 София“, където са разположени 23-та и 25-та районни избирателни комисии.

 

Ще бъде ограничено движението и по бул. „Асен Йорданов“ в участъка между пл. „Площад на авиацията“ и бул. „Шипченски проход“.

 

Мерките ще останат в сила до приключване на транспортирането на изборните книжа от секционните и районните комисии.

КОМЕНТАРИ

