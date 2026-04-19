Неделя, 19 Април 2026, 10:13
Разследват дали стрелбата в Киев е терористичен акт, организиран от Русия

Украинските власти проверяват дали кървавата стрелба в Киев от 18 април е била организирана или насочена от Русия. Разследването се води като възможен терористичен акт, като службите се опитват да установят мотивите на нападателя и евентуални външни връзки.
 

Разследване за евентуална руска намеса


Президентът Володимир Зеленски съобщи, че полицията и службите за сигурност работят по изясняване на всички обстоятелства около атаката. Основният въпрос е дали нападението е изолиран случай или част от по-широка схема за дестабилизация.

 

По данни на прокуратурата стрелецът е 58-годишен мъж, роден в Москва, който дълго време е живял в Донецка област и има криминално минало. Разследва се и неговата дейност в последните години, както и възможни контакти.







Как е протекла атаката


Мъжът открива огън в квартал „Холосиивски“, убивайки хора на улицата, след което се барикадира в супермаркет и взема заложници. При операцията на полицията са убити шестима души, а 14 са ранени, сред тях и дете.

 

По първоначални данни петима са загинали на място – четирима на улицата и един в магазина. Шеста жертва, жена на около 30 години, умира по-късно в болница.

 

Преди нападението извършителят е подпалил апартамента си, което също се разглежда като част от действията му.

 

Полицейската операция


Специалните части КОРД щурмуват супермаркета, след като преговорите с нападателя се провалят. Той отказва да комуникира и открива огън, включително срещу полицейски служители.

 

Операцията е определена като сложна заради наличието на цивилни вътре в сградата. В крайна сметка силите за сигурност ликвидират нападателя.

 

Законно оръжие и нови въпроси


Вътрешният министър съобщи, че оръжието – полуавтоматична карабина – е било законно притежавано. Това поставя отново въпроса за контрола върху оръжията в Украйна, където законодателството остава неуредено и спорно.

 

Проверява се и как е издаден медицинският документ, позволил на извършителя да притежава оръжие.

 

Рядък и тежък случай


Подобни масови стрелби са изключително редки за Украйна. Случаят е сред най-тежките от този тип през последните години и предизвика сериозни опасения за сигурността.

 

Разследването продължава, като властите се опитват да установят дали атаката е самостоятелно действие или част от по-широка операция за всяване на страх и нестабилност.

