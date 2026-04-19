Разследват дали стрелбата в Киев е терористичен акт, организиран от Русия
Разследване за евентуална руска намеса
Президентът Володимир Зеленски съобщи, че полицията и службите за сигурност работят по изясняване на всички обстоятелства около атаката. Основният въпрос е дали нападението е изолиран случай или част от по-широка схема за дестабилизация.
По данни на прокуратурата стрелецът е 58-годишен мъж, роден в Москва, който дълго време е живял в Донецка област и има криминално минало. Разследва се и неговата дейност в последните години, както и възможни контакти.
Как е протекла атаката
Мъжът открива огън в квартал „Холосиивски“, убивайки хора на улицата, след което се барикадира в супермаркет и взема заложници. При операцията на полицията са убити шестима души, а 14 са ранени, сред тях и дете.
По първоначални данни петима са загинали на място – четирима на улицата и един в магазина. Шеста жертва, жена на около 30 години, умира по-късно в болница.
Преди нападението извършителят е подпалил апартамента си, което също се разглежда като част от действията му.
Полицейската операция
Специалните части КОРД щурмуват супермаркета, след като преговорите с нападателя се провалят. Той отказва да комуникира и открива огън, включително срещу полицейски служители.
Операцията е определена като сложна заради наличието на цивилни вътре в сградата. В крайна сметка силите за сигурност ликвидират нападателя.
Законно оръжие и нови въпроси
Вътрешният министър съобщи, че оръжието – полуавтоматична карабина – е било законно притежавано. Това поставя отново въпроса за контрола върху оръжията в Украйна, където законодателството остава неуредено и спорно.
Проверява се и как е издаден медицинският документ, позволил на извършителя да притежава оръжие.
Рядък и тежък случай
Подобни масови стрелби са изключително редки за Украйна. Случаят е сред най-тежките от този тип през последните години и предизвика сериозни опасения за сигурността.
Разследването продължава, като властите се опитват да установят дали атаката е самостоятелно действие или част от по-широка операция за всяване на страх и нестабилност.
