Разследване за евентуална руска намеса



Президентът Володимир Зеленски съобщи, че полицията и службите за сигурност работят по изясняване на всички обстоятелства около атаката. Основният въпрос е дали нападението е изолиран случай или част от по-широка схема за дестабилизация.

По данни на прокуратурата стрелецът е 58-годишен мъж, роден в Москва, който дълго време е живял в Донецка област и има криминално минало. Разследва се и неговата дейност в последните години, както и възможни контакти.















Как е протекла атаката



Мъжът открива огън в квартал „Холосиивски“, убивайки хора на улицата, след което се барикадира в супермаркет и взема заложници. При операцията на полицията са убити шестима души, а 14 са ранени, сред тях и дете.

По първоначални данни петима са загинали на място – четирима на улицата и един в магазина. Шеста жертва, жена на около 30 години, умира по-късно в болница.

Преди нападението извършителят е подпалил апартамента си, което също се разглежда като част от действията му.

Полицейската операция



Специалните части КОРД щурмуват супермаркета, след като преговорите с нападателя се провалят. Той отказва да комуникира и открива огън, включително срещу полицейски служители.

Операцията е определена като сложна заради наличието на цивилни вътре в сградата. В крайна сметка силите за сигурност ликвидират нападателя.

Законно оръжие и нови въпроси



Вътрешният министър съобщи, че оръжието – полуавтоматична карабина – е било законно притежавано. Това поставя отново въпроса за контрола върху оръжията в Украйна, където законодателството остава неуредено и спорно.

Проверява се и как е издаден медицинският документ, позволил на извършителя да притежава оръжие.

Рядък и тежък случай



Подобни масови стрелби са изключително редки за Украйна. Случаят е сред най-тежките от този тип през последните години и предизвика сериозни опасения за сигурността.

Разследването продължава, като властите се опитват да установят дали атаката е самостоятелно действие или част от по-широка операция за всяване на страх и нестабилност.