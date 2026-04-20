Резултатите от вота по области (100% обработени протоколи)
Благоевград
Прогресивна България: 59 943 гласа, 39,837%
ГЕРБ-СДС: 29 729 гласа, 19,758%
ДПС: 19 595 гласа, 13,023%
ПП-ДБ: 11 856 гласа, 7,879%
Възраждане: 4 058 гласа, 2,697%
Бургас
Прогресивна България: 82 689 гласа, 47,422%
ГЕРБ-СДС: 24 082 гласа, 13,811%
ПП-ДБ: 15 209 гласа, 8,722%
ДПС: 13 040 гласа, 7,478%
Възраждане: 6 712 гласа, 3,849%
Варна
Прогресивна България: 90 096 гласа, 45,126%
ГЕРБ-СДС: 28 891 гласа, 14,471%
ПП-ДБ: 26 202 гласа, 13,124%
Възраждане: 12 244 гласа, 6,133%
ДПС: 4 417 гласа, 2,212%
Велико Търново
Прогресивна България: 50 713 гласа, 52,784%
ГЕРБ-СДС: 11 812 гласа, 12,294%
ПП-ДБ: 7 445 гласа, 7,749%
Възраждане: 4 467 гласа, 4,649%
ДПС: 4 058 гласа, 4,224%
Видин
Прогресивна България: 15 455 гласа, 43,912%
ГЕРБ-СДС: 5 892 гласа, 16,741%
ПП-ДБ: 3 794 гласа, 10,780%
ДПС: 3 152 гласа, 8,956%
Възраждане: 1 391 гласа, 3,952%
Враца
Прогресивна България: 40 320 гласа, 53,586%
ГЕРБ-СДС: 12 827 гласа, 17,047%
ДПС: 4 746 гласа, 6,307%
ПП-ДБ: 4 137 гласа, 5,498%
Възраждане: 2 521 гласа, 3,350%
Габрово
Прогресивна България: 22 277 гласа, 47,837%
ГЕРБ-СДС: 7 392 гласа, 15,873%
ПП-ДБ: 3 872 гласа, 8,315%
Възраждане: 2 425 гласа, 5,207%
ДПС: 372 гласа, 0,799%
Добрич
Прогресивна България: 33 303 гласа, 49,990%
ГЕРБ-СДС: 7 797 гласа, 11,704%
ПП-ДБ: 4 882 гласа, 7,328%
ДПС: 4 774 гласа, 7,166%
Възраждане: 3 358 гласа, 5,041%
Кърджали
ДПС: 43 522 гласа, 56,159%
Прогресивна България: 18 853 гласа, 24,327%
ГЕРБ-СДС: 3 757 гласа, 4,848%
ПП-ДБ: 2 603 гласа, 3,359%
Възраждане: 999 гласа, 1,289%
Кюстендил
Прогресивна България: 25 740 гласа, 48,256%
ГЕРБ-СДС: 9 166 гласа, 17,184%
ПП-ДБ: 4 088 гласа, 7,664%
ДПС: 2 290 гласа, 4,293%
Възраждане: 2 165 гласа, 4,059%
Ловеч
Прогресивна България: 24 779 гласа, 46,604%
ГЕРБ-СДС: 10 665 гласа, 20,059%
ПП-ДБ: 3 477 гласа, 6,540%
Възраждане: 1 960 гласа, 3,686%
ДПС: 1 782 гласа, 3,352%
Монтана
Прогресивна България: 27 082 гласа, 47,272%
ГЕРБ-СДС: 10 123 гласа, 17,670%
ДПС: 5 954 гласа, 10,393%
ПП-ДБ: 3 063 гласа, 5,346%
Възраждане: 2 726 гласа, 4,758%
Пазарджик
Прогресивна България: 52 589 гласа, 51,137%
ГЕРБ-СДС: 14 526 гласа, 14,125%
ДПС: 7 846 гласа, 7,629%
ПП-ДБ: 7 268 гласа, 7,067%
Възраждане: 3 910 гласа, 3,802%
Перник
Прогресивна България: 26 291 гласа, 48,425%
ГЕРБ-СДС: 9 982 гласа, 18,386%
ПП-ДБ: 4 451 гласа, 8,198%
Възраждане: 2 529 гласа, 4,658%
ДПС: 961 гласа, 1,770%
Плевен
Прогресивна България: 52 951 гласа, 51,843%
ГЕРБ-СДС: 13 099 гласа, 12,825%
ПП-ДБ: 6 905 гласа, 6,760%
ДПС: 5 578 гласа, 5,461%
Възраждане: 3 914 гласа, 3,832%
Пловдив град
Прогресивна България: 70 711 гласа, 46,276%
ПП-ДБ: 25 064 гласа, 16,403%
ГЕРБ-СДС: 20 095 гласа, 13,151%
Възраждане: 7 139 гласа, 4,672%
ДПС: 1 596 гласа, 1,044%
Пловдив област
Прогресивна България: 72 602 гласа, 54,390%
ГЕРБ-СДС: 15 670 гласа, 11,739%
ПП-ДБ: 10 031 гласа, 7,515%
Възраждане: 5 376 гласа, 4,027%
ДПС: 3 384 гласа, 2,535%
Разград
Прогресивна България: 18 053 гласа, 38,610%
ДПС: 8 972 гласа, 19,189%
ПП-ДБ: 6 347 гласа, 13,574%
ГЕРБ-СДС: 5 220 гласа, 11,164%
Възраждане: 1 141 гласа, 2,440%
Русе
Прогресивна България: 42 562 гласа, 49,314%
ГЕРБ-СДС: 10 240 гласа, 11,864%
ПП-ДБ: 8 158 гласа, 9,452%
ДПС: 4 303 гласа, 4,986%
Възраждане: 4 006 гласа, 4,641%
Силистра
Прогресивна България: 20 601 гласа, 44,210%
ДПС: 8 041 гласа, 17,256%
ГЕРБ-СДС: 6 143 гласа, 13,183%
ПП-ДБ: 2 368 гласа, 5,082%
Възраждане: 1 399 гласа, 3,002%
Сливен
Прогресивна България: 33 360 гласа, 51,994%
ГЕРБ-СДС: 10 027 гласа, 15,628%
ПП-ДБ: 4 703 гласа, 7,330%
Възраждане: 2 748 гласа, 4,283%
ДПС: 2 318 гласа, 3,613%
Смолян
Прогресивна България: 24 429 гласа, 49,015%
ГЕРБ-СДС: 6 908 гласа, 13,860%
ДПС: 6 245 гласа, 12,530%
ПП-ДБ: 2 991 гласа, 6,001%
Възраждане: 1 102 гласа, 2,211%
София 23 МИР
Прогресивна България: 84 340 гласа, 32,565%
ПП-ДБ: 81 638 гласа, 31,522%
ГЕРБ-СДС: 32 348 гласа, 12,490%
Възраждане: 11 565 гласа, 4,465%
ДПС: 1 414 гласа, 0,546%
София 24 МИР
Прогресивна България: 62 245 гласа, 35,056%
ПП-ДБ: 47 055 гласа, 26,501%
ГЕРБ-СДС: 23 891 гласа, 13,455%
Възраждане: 8 606 гласа, 4,847%
ДПС: 1 610 гласа, 0,907%
София 25 МИР
Прогресивна България: 76 252 гласа, 41,976%
ПП-ДБ: 32 149 гласа, 17,698%
ГЕРБ-СДС: 25 661 гласа, 14,126%
Възраждане: 9 372 гласа, 5,159%
ДПС: 1 796 гласа, 0,989%
София област
Прогресивна България: 50 722 гласа, 49,141%
ГЕРБ-СДС: 17 557 гласа, 17,010%
ПП-ДБ: 7 874 гласа, 7,629%
ДПС: 5 396 гласа, 5,228%
Възраждане: 4 256 гласа, 4,123%
Стара Загора
Прогресивна България: 68 189 гласа, 49,409%
ГЕРБ-СДС: 18 026 гласа, 13,061%
ПП-ДБ: 10 883 гласа, 7,886%
ДПС: 9 146 гласа, 6,627%
Възраждане: 6 693 гласа, 4,850%
Търговище
Прогресивна България: 18 582 гласа, 40,196%
ДПС: 11 611 гласа, 25,117%
ГЕРБ-СДС: 3 679 гласа, 7,958%
ПП-ДБ: 2 174 гласа, 4,703%
Възраждане: 1 432 гласа, 3,098%
Хасково
Прогресивна България: 53 171 гласа, 49,751%
ГЕРБ-СДС: 18 242 гласа, 17,069%
ДПС: 12 338 гласа, 11,544%
ПП-ДБ: 6 008 гласа, 5,622%
Възраждане: 3 283 гласа, 3,072%
Шумен
Прогресивна България: 28 687 гласа, 41,985%
ДПС: 12 296 гласа, 17,996%
ГЕРБ-СДС: 6 941 гласа, 10,159%
ПП-ДБ: 6 579 гласа, 9,629%
Възраждане: 2 483 гласа, 3,634%
Ямбол
Прогресивна България: 26 342 гласа, 54,954%
ГЕРБ-СДС: 4 652 гласа, 9,705%
ПП-ДБ: 2 936 гласа, 6,125%
БСП: 2 913 гласа, 6,077%
ДПС: 2 280 гласа, 4,756%
Възраждане: 2 170 гласа, 4,527%
