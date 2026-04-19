Румен Радев гласува в София с машина

Румен Радев гласува в София с машина
Източник: БГНЕС
Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев упражни правото си на глас в Професионалната гимназия по транспорт в София. Гласува с машина.
 

След вота си той призова гражданите да участват активно в изборите, като подчерта, че високата избирателна активност е ключова за ограничаване на купения вот и за легитимността на резултатите.

 

Радев заяви, че страната има шанс за промяна на модела на управление и призова този шанс да не бъде пропуснат.

 

Той подчерта, че е важно след изборите да бъде съставено стабилно и редовно правителство, за да се избегне нова политическа нестабилност.

 

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Без кибератаки в изборния ден, системите под постоянно наблюдение 0| 122 | Без кибератаки в изборния ден, системите под постоянно наблюдение Френски миротворец загина при атака срещу мисия на ООН в Южен Ливан 0| 455 | Френски миротворец загина при атака срещу мисия на ООН в Южен Ливан Земетресение от 4,6 по Рихтер разлюля остров Крит 0| 502 | Земетресение от 4,6 по Рихтер разлюля остров Крит Андрей Гюров гласува и призова за активност срещу изборните манипулации 2| 725 | Андрей Гюров гласува и призова за активност срещу изборните манипулации

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 38| 11007 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 6839 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
Хората с глас за малките партии не са статистика 33| 4576 | Хората с глас за малките партии не са статистика
ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя 2| 3443 | ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 21| 3431 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Мъчи ни четиридневен магнетичен махмурлук 0| 3410 | Мъчи ни четиридневен магнетичен махмурлук
Bloomberg: ЕС ще тества отбранителни гаранции от типа на НАТО без САЩ 6| 3243 | Bloomberg: ЕС ще тества отбранителни гаранции от типа на НАТО без САЩ
Последен поглед на социологията за нагласите преди изборите на 19 април 60| 3188 | Последен поглед на социологията за нагласите преди изборите на 19 април
