4| 1439 | НОВИНИ
Румен Радев гласува в София с машина
Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев упражни правото си на глас в Професионалната гимназия по транспорт в София. Гласува с машина.
След вота си той призова гражданите да участват активно в изборите, като подчерта, че високата избирателна активност е ключова за ограничаване на купения вот и за легитимността на резултатите.
Радев заяви, че страната има шанс за промяна на модела на управление и призова този шанс да не бъде пропуснат.
Той подчерта, че е важно след изборите да бъде съставено стабилно и редовно правителство, за да се избегне нова политическа нестабилност.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
КОМЕНТАРИ
