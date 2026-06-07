„Последният удар по ядрена инфраструктура за пореден път разкри пред света истинското лице на кремълския режим, който умишлено създава заплахи за ядрената и радиационна безопасност. Русия продължава да действа като терористична държава и ядрен терорист, пренебрегвайки международното право и безопасността на милиони хора“, добавиха от „Енергоатом“.
Припомняме, че на 4 юни МААЕ съобщи за масирана атака срещу Запорожката топлоелектрическа централа (ЗТЕЦ), която, освен всичко друго, предава електроенергия на Запорожката АЕЦ. Съобщава се, че това е единственият електропровод, който захранва Запорожката АЕЦ. Той е бил спиран няколко пъти през последните няколко седмици. В резултат на това Запорожката АЕЦ е все по-зависима от аварийни дизелови генератори за охлаждане на реакторите си.
Силите за отбрана подчертаха, че ключовата заплаха за сигурността на Запорожката АЕЦ е присъствието на руски окупационни сили в района. Същевременно те отбелязаха, че Русия систематично използва окупираната територия на Запорожката АЕЦ като инструмент за ядрен шантаж.
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Коментари 7
Путин търси ескалация, за да се измъкне от безизходицата в която се докара.
Най-много да я получи, но не по начина, който си представя.
И последните козове няма да помогнат.
Хитри са руснаците. Като им стане скучно започват сами да се стрелят.
Прав си. Атакували сградата в която няма контейнери. Въпреки атаката радиация няма. Ами то като няма контейнери няма как да има повишена радиация. Авторът на материала сигурно е член на психо общество.
Прави впечатление, че като критикувам който и да е материал четиримата танкисти и кучето са на първа линия и бауцат. От това следва извода чи са щатни бройки във Фрог. Този път няма да им пиша псевдонимите, защото са ясни.
Веднага се обозначават. Смях...
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