„Последният удар по ядрена инфраструктура за пореден път разкри пред света истинското лице на кремълския режим, който умишлено създава заплахи за ядрената и радиационна безопасност. Русия продължава да действа като терористична държава и ядрен терорист, пренебрегвайки международното право и безопасността на милиони хора“, добавиха от „Енергоатом“.



Припомняме, че на 4 юни МААЕ съобщи за масирана атака срещу Запорожката топлоелектрическа централа (ЗТЕЦ), която, освен всичко друго, предава електроенергия на Запорожката АЕЦ. Съобщава се, че това е единственият електропровод, който захранва Запорожката АЕЦ. Той е бил спиран няколко пъти през последните няколко седмици. В резултат на това Запорожката АЕЦ е все по-зависима от аварийни дизелови генератори за охлаждане на реакторите си.

Силите за отбрана подчертаха, че ключовата заплаха за сигурността на Запорожката АЕЦ е присъствието на руски окупационни сили в района. Същевременно те отбелязаха, че Русия систематично използва окупираната територия на Запорожката АЕЦ като инструмент за ядрен шантаж.