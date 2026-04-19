САЩ изпращат делегация в Пакистан за преговори с Иран

По думите на Тръмп американските представители ще пристигнат в пакистанската столица още утре вечер, за да започнат преговори с Техеран. Иран обаче към момента не е потвърдил официално подобна среща.

Президентът заяви, че Вашингтон предлага „справедливо и разумно споразумение“, но предупреди, че при отказ от страна на Иран ще последват тежки последици. Той заплаши с унищожаване на ключови обекти, включително електроцентрали и мостове, като подчерта, че САЩ вече няма да проявяват сдържаност.















Изявленията идват след ново напрежение около Ормузкия проток – стратегически воден път, през който преминава около 20% от световния износ на петрол и втечнен газ. По данни от морския трафик движението на кораби в района практически е спряло.

Иран първоначално обяви, че протокът е отворен за търговски съдове, но по-късно отмени решението и заяви, че той ще остане затворен, докато САЩ не прекратят блокадата върху иранските пристанища.

Тръмп обвини Техеран, че е нарушил примирието, като е открил огън в района на протока. По думите му са били застрашени френски кораб и британски товарен съд.

Американският президент твърди още, че действията на Иран вредят най-вече на самата страна, която губи стотици милиони долари дневно от блокирания трафик. Според него част от корабите вече пренасочват маршрутите си към САЩ, включително към щатите Тексас, Луизиана и Аляска.

В преговорите се очаква да участват специалният пратеник Стив Уиткоф, както и Джаред Къшнър, зет на Тръмп.

Ситуацията остава напрегната, като изходът от планираните разговори в Пакистан ще бъде ключов за това дали ще се стигне до деескалация или до нов етап на конфликта между САЩ и Иран.