Неделя, 19 Април 2026, 20:00
САЩ изпращат делегация в Пакистан за преговори с Иран

Редактор: Frognews
Съединените щати изпращат своя делегация в Исламабад за преговори с Иран, съобщи президентът Доналд Тръмп, като едновременно с това отправи сериозни заплахи за удари по ключова иранска инфраструктура при провал на разговорите. Развитието идва на фона на крехко примирие между двете страни и ескалация около Ормузкия проток.
 

По думите на Тръмп американските представители ще пристигнат в пакистанската столица още утре вечер, за да започнат преговори с Техеран. Иран обаче към момента не е потвърдил официално подобна среща.

 

Президентът заяви, че Вашингтон предлага „справедливо и разумно споразумение“, но предупреди, че при отказ от страна на Иран ще последват тежки последици. Той заплаши с унищожаване на ключови обекти, включително електроцентрали и мостове, като подчерта, че САЩ вече няма да проявяват сдържаност.







Изявленията идват след ново напрежение около Ормузкия проток – стратегически воден път, през който преминава около 20% от световния износ на петрол и втечнен газ. По данни от морския трафик движението на кораби в района практически е спряло.

 

Иран първоначално обяви, че протокът е отворен за търговски съдове, но по-късно отмени решението и заяви, че той ще остане затворен, докато САЩ не прекратят блокадата върху иранските пристанища.

 

Тръмп обвини Техеран, че е нарушил примирието, като е открил огън в района на протока. По думите му са били застрашени френски кораб и британски товарен съд.

 

Американският президент твърди още, че действията на Иран вредят най-вече на самата страна, която губи стотици милиони долари дневно от блокирания трафик. Според него част от корабите вече пренасочват маршрутите си към САЩ, включително към щатите Тексас, Луизиана и Аляска.

 

В преговорите се очаква да участват специалният пратеник Стив Уиткоф, както и Джаред Къшнър, зет на Тръмп.

 

Ситуацията остава напрегната, като изходът от планираните разговори в Пакистан ще бъде ключов за това дали ще се стигне до деескалация или до нов етап на конфликта между САЩ и Иран.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

