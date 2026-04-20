Инцидентът е станал в понеделник сутринта, 20 април, на пътя Трик ил-Марфа в посока Чиркева. По първоначални данни микробусът е излязъл от пътното платно и е навлязъл в поле.

На място незабавно са изпратени полицейски екипи, както и екипи на Спешна помощ. Според информацията превозното средство е било управлявано от 67-годишен мъж от Сейнт Полс Бей, който е изгубил контрол над него.

Пострадалите са получили първа помощ на място от медицински екипи и служители на Гражданска защита, след което са транспортирани в болница.

Причините за инцидента се изясняват. Разследването продължава.