Седем български туристи пострадаха при катастрофа с микробус в Малта
Осем души – седем български туристи и шофьорът на микробуса, с който са пътували – са пострадали при катастрофа в Малта, съобщава TVM News.
Инцидентът е станал в понеделник сутринта, 20 април, на пътя Трик ил-Марфа в посока Чиркева. По първоначални данни микробусът е излязъл от пътното платно и е навлязъл в поле.
На място незабавно са изпратени полицейски екипи, както и екипи на Спешна помощ. Според информацията превозното средство е било управлявано от 67-годишен мъж от Сейнт Полс Бей, който е изгубил контрол над него.
Пострадалите са получили първа помощ на място от медицински екипи и служители на Гражданска защита, след което са транспортирани в болница.
Причините за инцидента се изясняват. Разследването продължава.
Реклама / Ads
Реклама / Ads