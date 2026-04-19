Сигнали за „тъмни стаички“ и машини: Над 80 жалби в ЦИК

Голяма част от сигналите са препратени към районните избирателни комисии, тъй като са от тяхната компетентност. Те са свързани основно с организацията в секциите и условията за гласуване.

Сред най-често срещаните оплаквания са липсващи паравани и използване на т.нар. „тъмни стаички“ в различни населени места, включително Хасково, Пловдив, Гоце Делчев, Самуил и София. Има и сигнали, че избиратели са били насочвани да гласуват с хартиена бюлетина вместо с машина, особено при образувани опашки.

От ЦИК подчертават, че изборът на начин на гласуване е изцяло на избирателя и секционните комисии нямат право да оказват влияние върху него.

Подадени са и сигнали за неправилно поставяне или липса на печат върху разписките от машинно гласуване, което създава притеснения сред избирателите. Комисията е дала указания за стриктно спазване на правилата.

Има и отделни сигнали за предизборна агитация, както и за публикуване на данни от гласуването в интернет, за което са изпратени предупредителни писма.

Само един сигнал е свързан с предполагаемо купуване на гласове и е препратен към МВР.

В 36 секции в страната е преустановено машинното гласуване заради технически проблеми, сред които липсващи смарт карти, повредени принтери и нестартиращи екрани.

Данните на ЦИК към 11:00 ч. са за избирателната активност е 12,12%, което е по-високо спрямо предходните парламентарни избори. Най-висока остава във Враца – 17,13%, а най-ниска в Кърджали – 7,80%.