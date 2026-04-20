Реклама / Ads
Понеделник, 20 Април 2026, 11:02
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 156 | НОВИНИ

Сирени за тревога ще звучат в Пернишко, започват тестове на системата за оповестяване

Редактор: Frognews
От 21 април в Пернишка област започва планирана техническа проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. В рамките на няколко дни жителите на региона ще чуват познатите сигнали за тревога, но властите призовават за пълно спокойствие.
 

Проверката ще стартира първоначално от по-малките населени места в областта. След като се установи изправността на съоръженията там, тестовете ще продължат поетапно и в по-големите градове, включително и в самия Перник.

 

По време на изпитанията сирените ще излъчват стандартните национални сигнали за „Тревога“ и „Край на тревогата“. Звуковият сигнал ще бъде придружен от гласови съобщения, които поясняват, че става дума за техническа проверка.

 

Освен сирените, е възможно да бъде тествана и системата BG-Alert. В такъв случай гражданите ще получат специфичен сигнал и текстово съобщение на мобилните си телефони. Тези известия ще бъдат ясно обозначени като „тестови“.

 

Основната цел на учението е да се провери техническото състояние на апаратурата и да се тренира реакцията на системата.

 

От МВР подчертават:

 

Сигналите са единствено с цел профилактика. Не е необходимо предприемането на каквито и да е действия за евакуация или търсене на укритие.

Подобни проверки са рутинни и се провеждат периодично, за да се гарантира сигурността на населението при реална опасност.

 

Нека шумът на сирените не ви притеснява – всичко е под контрол.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 