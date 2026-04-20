Проверката ще стартира първоначално от по-малките населени места в областта. След като се установи изправността на съоръженията там, тестовете ще продължат поетапно и в по-големите градове, включително и в самия Перник.

По време на изпитанията сирените ще излъчват стандартните национални сигнали за „Тревога“ и „Край на тревогата“. Звуковият сигнал ще бъде придружен от гласови съобщения, които поясняват, че става дума за техническа проверка.

Освен сирените, е възможно да бъде тествана и системата BG-Alert. В такъв случай гражданите ще получат специфичен сигнал и текстово съобщение на мобилните си телефони. Тези известия ще бъдат ясно обозначени като „тестови“.

Основната цел на учението е да се провери техническото състояние на апаратурата и да се тренира реакцията на системата.

От МВР подчертават:

Сигналите са единствено с цел профилактика. Не е необходимо предприемането на каквито и да е действия за евакуация или търсене на укритие.



Подобни проверки са рутинни и се провеждат периодично, за да се гарантира сигурността на населението при реална опасност.

Нека шумът на сирените не ви притеснява – всичко е под контрол.