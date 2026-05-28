По време на обсъжданията беше разгледано предложението държавните и местните органи и техните администрации да предоставят информация в същия 14-дневен срок при поискване от народни представители.

В пленарната зала беше обсъдено и включването на държавните и общинските дружества в обхвата на разпоредбата.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова предложи финалната редакция на текста, като беше поставен акцент върху опазването на търговската тайна и чувствителната търговска информация.

По-рано депутатите решиха постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24 вместо 25. Временни комисии ще се създават по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети, по предложение на една пета от народните представители (48 депутати).

Парламентът прие също, че няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания за избори за народни представители.

Съкратени са сроковете за разглеждане на законопроекти в постоянните комисии и в пленарната зала – от 72 на 48 часа.

Промяна е направена и по отношение на отговорите на въпроси към министър-председателя, вицепремиери и министри. Те ще могат да отлагат устен отговор поради болест, командировка в чужбина или други неотложни случаи, като отпада ограничението това да се допуска не повече от два пъти.