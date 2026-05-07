Депутатите трябва да попълнят 50 поста в 14 държавни органа

Органи с изтекъл мандат:

– главен инспектор и десет инспектори към инспектората във ВСС;

– 11 членове на съдийската и прокурорската колегия във ВСС;

– 3 членове на Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол;

– 4 членове на Комисията за публичен контрол над регистрирани одитори по предложение на председателя;

– председател на КОНПИ, зам-председател и трима членове;

– председател на ИССИ;

– член на СЕМ;

– член на КЕВР.

Органи с предсрочно прекратен мандат:

– член на Фискалния съвет;

– органи с изтичащ мандат през настоящата сесия на парламента:

– зам.-председател на КФН;

– член на КФН.

Органи, които Народното събрание трябва да избере според настоящото законодателство:

– председатели на ДАНС, ДАР и ДАТО по предложение на Министерския съвет.

Неконституирани органи:

– председател и шестима членове за Националния съвет за българите, живеещи извън Република България.