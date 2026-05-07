Понеделник, 11 Май 2026, 13:24
Депутатите трябва да попълнят 50 поста в 14 държавни органа

50 позиции в 14 държавни органа чакат да бъдат попълнени от Народното събрание. Справката беше изчетена от председателката Михаела Доцова, както се прави в началото на всяка нова сесия. Сред тях са и позициите във Висшия съдебен съвет, където магистратите са с изтекли мандати от години.
 

Органи с изтекъл мандат:

 

– главен инспектор и десет инспектори към инспектората във ВСС;

– 11 членове на съдийската и прокурорската колегия във ВСС;

– 3 членове на Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол;

– 4 членове на Комисията за публичен контрол над регистрирани одитори по предложение на председателя;

– председател на КОНПИ, зам-председател и трима членове;

– председател на ИССИ;

– член на СЕМ;

– член на КЕВР.

 

Органи с предсрочно прекратен мандат:

 

– член на Фискалния съвет;

– органи с изтичащ мандат през настоящата сесия на парламента:

– зам.-председател на КФН;

– член на КФН.

 

Органи, които Народното събрание трябва да избере според настоящото законодателство:

 

– председатели на ДАНС, ДАР и ДАТО по предложение на Министерския съвет.

 

Неконституирани органи:

 

– председател и шестима членове за Националния съвет за българите, живеещи извън Република България.

