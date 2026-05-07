Депутатите трябва да попълнят 50 поста в 14 държавни органа
Органи с изтекъл мандат:
– главен инспектор и десет инспектори към инспектората във ВСС;
– 11 членове на съдийската и прокурорската колегия във ВСС;
– 3 членове на Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол;
– 4 членове на Комисията за публичен контрол над регистрирани одитори по предложение на председателя;
– председател на КОНПИ, зам-председател и трима членове;
– председател на ИССИ;
– член на СЕМ;
– член на КЕВР.
Органи с предсрочно прекратен мандат:
– член на Фискалния съвет;
– органи с изтичащ мандат през настоящата сесия на парламента:
– зам.-председател на КФН;
– член на КФН.
Органи, които Народното събрание трябва да избере според настоящото законодателство:
– председатели на ДАНС, ДАР и ДАТО по предложение на Министерския съвет.
Неконституирани органи:
– председател и шестима членове за Националния съвет за българите, живеещи извън Република България.
