След отдръпването на левите: Румъния остана с правителство на малцинството

След отдръпването на левите: Румъния остана с правителство на малцинството
Източник: БГНЕС
Румънският премиер Илие Боложан възнамерява да управлява с правителство на малцинството, за да осигури изпълнението на ключови реформи, от които зависи достъпът на страната до европейски средства, съобщава БТА. Неговата Либерална партия окончателно изключва нова коалиция със социалдемократите, тъй като според него досегашният модел на управление е бил неблагоприятен за Румъния.
 

Решението идва, след като Социалдемократическата партия (PSD) оттегли подкрепата си за кабинета и поиска оставката на Боложан, като планира да изтегли своите министри. Това на практика лишава правителството от парламентарно мнозинство и поставя страната в политическа криза.

 

Премиерът заяви, че ще търси подкрепа от други партии, за да осигури функционирането на малцинствен кабинет. Междувременно социалдемократите не изключват възможността да се върнат в управлението, но при условие за смяна на премиера.

 

Ситуацията създава сериозни рискове за икономиката – Румъния може да загуби около 11 милиарда евро европейско финансиране, ако не изпълни ангажиментите си за реформи до август. Освен това се очаква натиск върху държавните финанси, заемните разходи и кредитния рейтинг.

 

След напускането на социалдемократическите министри Боложан ще назначи временни заместници за срок до 45 дни. В същото време съществува риск правителството да падне по-рано, ако PSD се обедини с крайнодесния Алианс за обединение на румънците (AUR) и подкрепи вот на недоверие.

 

Президентът Никушор Дан вече е започнал консултации с политическите сили в опит да намери изход от кризата. Без подкрепата на социалдемократите обаче стабилно проевропейско мнозинство изглежда трудно постижимо, особено на фона на растящото влияние на крайнодесните партии.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Най-голямото увеличение на военния бюджет от ВСВ: Накъде ще насочи Пентагонът $1,5 трлн. 5| 907 | Най-голямото увеличение на военния бюджет от ВСВ: Накъде ще насочи Пентагонът $1,5 трлн. Новата война: Русия атакува Европа с изкуствен интелект 1| 1063 | Новата война: Русия атакува Европа с изкуствен интелект Движенията стават данни: Meta ще „шпионира“ служителите си, за да обучава AI агенти 0| 1232 | Движенията стават данни: Meta ще „шпионира“ служителите си, за да обучава AI агенти

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 23| 14489 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 8758 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7613 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 52| 6482 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 51| 6273 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея 2| 5984 | 150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея
150 години от Априлското въстание: Разказва „ковачът на тежките саби" 0| 5298 | 150 години от Априлското въстание: Разказва „ковачът на тежките саби"
Примирието в Близкия изток: Какво означава за Украйна и Русия? 9| 4125 | Примирието в Близкия изток: Какво означава за Украйна и Русия?
