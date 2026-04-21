Решението идва, след като Социалдемократическата партия (PSD) оттегли подкрепата си за кабинета и поиска оставката на Боложан, като планира да изтегли своите министри. Това на практика лишава правителството от парламентарно мнозинство и поставя страната в политическа криза.

Премиерът заяви, че ще търси подкрепа от други партии, за да осигури функционирането на малцинствен кабинет. Междувременно социалдемократите не изключват възможността да се върнат в управлението, но при условие за смяна на премиера.

Ситуацията създава сериозни рискове за икономиката – Румъния може да загуби около 11 милиарда евро европейско финансиране, ако не изпълни ангажиментите си за реформи до август. Освен това се очаква натиск върху държавните финанси, заемните разходи и кредитния рейтинг.

След напускането на социалдемократическите министри Боложан ще назначи временни заместници за срок до 45 дни. В същото време съществува риск правителството да падне по-рано, ако PSD се обедини с крайнодесния Алианс за обединение на румънците (AUR) и подкрепи вот на недоверие.

Президентът Никушор Дан вече е започнал консултации с политическите сили в опит да намери изход от кризата. Без подкрепата на социалдемократите обаче стабилно проевропейско мнозинство изглежда трудно постижимо, особено на фона на растящото влияние на крайнодесните партии.