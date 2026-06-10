До назначението му се стигна, след като досегашният директор Любомир Николов беше определен за изпълняващ длъжността главен секретар на МВР след оставката на Георги Кандев.

Николай Пелтеков е роден на 20 март 1977 г. в Гоце Делчев. Завършил е Академията на МВР и работи в системата на вътрешното министерство от 2000 г.

Кариерата му започва като граничен полицай в Регионалната гранична служба в Гоце Делчев. По-късно заема различни длъжности в СДВР, включително инспектор в секторите за противодействие на криминалната престъпност към Пето районно управление. Последователно е бил началник на група и началник на сектор в Четвърто районно управление, а след това оглавява сектор „Престъпления, свързани с моторни превозни средства“ в СДВР.

От 13 март 2026 г. Пелтеков е временно преназначен за заместник-директор на СДВР, а сега поема ръководството на столичната полиция.