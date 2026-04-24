Новината идва само ден след нови военни действия в Ливан, при които бяха убити няколко души, включително представител на медиите, което допълнително повиши напрежението в региона.

След приключването на разговорите американският президент заяви, че дискусиите са преминали в конструктивна атмосфера. По думите му Съединените щати ще продължат да подпомагат Ливан в усилията му да се противопоставя на въоръжените структури на Хизбула. Според него най-важният резултат от преговорите е именно удължаването на временното спиране на бойните действия с още три седмици, което да даде възможност за допълнителни дипломатически усилия.

Тръмп допълни, че в рамките на този период не е изключено да се организира нова среща между лидерите или високопоставени представители на Израел и Ливан – отново във Вашингтон. Освен това той изрази оптимизъм, че при благоприятно развитие на процеса може да се стигне до по-дългосрочно мирно споразумение още в рамките на настоящата година.

Отношенията между двете държави са изключително сложни, тъй като те нямат официални дипломатически връзки и исторически се намират в състояние на конфликт още от средата на XX век. Въпреки това през последните години се правят периодични опити за ограничаване на напрежението чрез посредничество на трети страни.

Текущото примирие беше постигнато неотдавна, но въпреки него в някои райони, особено в южната част на Ливан, продължиха да се случват отделни военни инциденти. Регистрирани бяха въздушни удари и ограничени сблъсъци, което постави под съмнение устойчивостта на договореното спиране на огъня.