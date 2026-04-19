Реклама / Ads
Неделя, 19 Април 2026, 10:13
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 579 | НОВИНИ

Спокоен старт на изборния ден, с отделни проблеми с машините и локално напрежение

Редактор: Frognews
Изборният ден в страната започна спокойно, но с конкретни технически проблеми и единични напрежения. В Хасково около 30 членове на секционни комисии не се явиха, а 10 машини за гласуване излязоха от строя. В Стара Загора машина отказа да отпечата бюлетина и гласуването премина на хартия, а в Благоевград има сигнали за устройства, които не отпечатват разписки или ги издават с грешна дата. В Буковлък възникна спор в секция заради използване на чужд език. Въпреки това всички секции в страната отвориха и работят нормално.
 

Проблеми в Хасково


Изборният ден в област Хасково започна с организационни затруднения. Около 30 членове на секционни комисии, включително председатели, не са се явили на работа в началото на деня.

 

Паралелно с това са отчетени и технически проблеми. Общо 10 машини за гласуване не работят, като за една от тях е сигурно, че няма да бъде ремонтирана до края на деня. Техници са изпратени към проблемните секции.

 

Въпреки затрудненията всички 479 секции в областта са отворили. В 344 от тях се гласува и с машини, а в 135 – само с хартиени бюлетини. За сигурността са ангажирани около 500 полицаи.

 

Кадрови проблеми в Кърджали


В Кърджали раздаването на изборните книжа преминава спокойно, въпреки сериозни кадрови промени в последния момент. Над 100 членове на секционни комисии са подали оставки, след като са разбрали, че са били включени без знанието им или не желаят да работят извън населеното си място.

 

В региона са осигурени 63 500 хартиени бюлетини, а право на глас имат около 272 000 души. Отворени са 498 секции, включително подвижни и в болници.







Напрежение в Буковлък


Напрежение възникна в плевенското село Буковлък още в началото на изборния ден. Спор около използването на език, различен от българския, доведе до конфликт в секция, която е под засилено наблюдение заради нарушения при предишни избори.

 

В района има засилено полицейско присъствие след случаи от предходни вотове, при които бяха установени нарушения с бюлетини.

 

Проблеми с машинното гласуване


Проблеми с машините бяха отчетени в различни части на страната. В Стара Загора устройство отказа да отпечата бюлетина, което наложи преминаване към хартиен вот.

 

Подобни сигнали има и в област Благоевград. Там се съобщава за машини, които не отпечатват разписки или издават такива с грешна дата. Въпреки това всички 564 секции са отворени, макар част от членовете на комисии да не са се явили.

 

Нормален старт в Бургас и Враца


В Бургас изборният ден започна без сериозни проблеми. Имало е кратки забавяния при старта на някои машини, но към момента всички секции работят. Над 360 000 души имат право на глас.

 

Във Враца също няма затруднения. Всички 328 секции са отворени навреме. В част от тях се гласува само с хартиени бюлетини.

 

Организация в София


В София изборният процес започна спокойно. В отделни секции се отчита добра организация и готовност за работа през целия ден, като се очаква умерена активност.

 

Гласуване в затвори и арести


Специални секции са разкрити в затвори и арести в страната. Право на глас имат над 1200 души без влязла в сила присъда. По традиция там се отчита много висока активност и безпроблемно попълване на протоколите.

 

Обща картина


Като цяло изборният ден започва с нормална организация в повечето райони, но с отделни технически проблеми и локално напрежение. Очаква се повече яснота за ситуацията с машинното гласуване след официалните брифинги на изборните комисии.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 