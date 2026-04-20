Реклама / Ads
Понеделник, 20 Април 2026, 18:30
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 478 | НОВИНИ

Техеран променя тона си за мирните преговори в Исламабад

Редактор: Ивайло Александров
Иран преразглежда оттеглянето си от предложения втори кръг мирни преговори със САЩ, заяви висш ирански служител. Това се случва, след като Доналд Тръмп заяви, че делегация от Вашингтон е на път за Пакистан за нови преговори.
 

Иран преразглежда оттеглянето си от предложения втори кръг директни мирни преговори със САЩ, заяви висш ирански служител пред Reuters. Източникът е похвалил „позитивните“ усилия на Пакистан в опитите му да прекрати военноморската блокада на САЩ на кораби, влизащи и излизащи от иранските преговори.

 

Това би гарантирало, че Иран може да участва в следващия кръг от преговори, като Техеран сега „преразглежда положително участието си в мирните преговори“, каза служителят. Той обаче подчерта, че все още не е взето окончателно решение.

 

Това се случва, след като Доналд Тръмп заяви, че, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, специалният пратеник Стив Уиткоф и съветникът Джаред Къшнър са на път за Исламабад за нов кръг от преговори. „Те се отправят натам сега“, съобщи той пред New York Post малко след 16:00 ч. българско време. „Ще бъдат там тази вечер.“

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Глобален срив в ChatGPT, без достъп и в България 0| 6 | Глобален срив в ChatGPT, без достъп и в България Свиват 52-рото Народно събрание през следващата седмица 0| 67 | Свиват 52-рото Народно събрание през следващата седмица България изпреварва Гърция по доходи до 2030 година 0| 188 | България изпреварва Гърция по доходи до 2030 година Петер Мадяр постави ултиматум на кадрите на Орбан и обяви състава на новия кабинет 0| 257 | Петер Мадяр постави ултиматум на кадрите на Орбан и обяви състава на новия кабинет

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 24| 8574 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 18| 7546 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 7293 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 47| 6987 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 6816 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6496 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 5875 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 16| 5470 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 