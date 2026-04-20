Техеран променя тона си за мирните преговори в Исламабад

Иран преразглежда оттеглянето си от предложения втори кръг директни мирни преговори със САЩ, заяви висш ирански служител пред Reuters. Източникът е похвалил „позитивните“ усилия на Пакистан в опитите му да прекрати военноморската блокада на САЩ на кораби, влизащи и излизащи от иранските преговори.

Това би гарантирало, че Иран може да участва в следващия кръг от преговори, като Техеран сега „преразглежда положително участието си в мирните преговори“, каза служителят. Той обаче подчерта, че все още не е взето окончателно решение.

Това се случва, след като Доналд Тръмп заяви, че, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, специалният пратеник Стив Уиткоф и съветникът Джаред Къшнър са на път за Исламабад за нов кръг от преговори. „Те се отправят натам сега“, съобщи той пред New York Post малко след 16:00 ч. българско време. „Ще бъдат там тази вечер.“