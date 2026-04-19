НОВИНИ
Камион помете кола на изхода на София към „Тракия“, движението е ограничено
Тежка катастрофа затруднява движението на изхода на София към автомагистрала „Тракия“. Инцидентът е станал при км 2 в посока Бургас, съобщиха от полицията.
По първоначална информация камион е ударил отзад лек автомобил, управляван от 69-годишна жена. Наложило се е екипи на пожарната да разрежат колата, за да извадят пострадалата.
На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Към момента няма информация за състоянието на шофьора на камиона.
Движението в участъка е ограничено и се осъществява само в аварийната лента. Въведен е обходен маршрут по път I-6 София – Бургас, като трафикът се регулира от „Пътна полиция“.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
КОМЕНТАРИ
