По първоначална информация камион е ударил отзад лек автомобил, управляван от 69-годишна жена. Наложило се е екипи на пожарната да разрежат колата, за да извадят пострадалата.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Към момента няма информация за състоянието на шофьора на камиона.

Движението в участъка е ограничено и се осъществява само в аварийната лента. Въведен е обходен маршрут по път I-6 София – Бургас, като трафикът се регулира от „Пътна полиция“.