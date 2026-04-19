Топло начало на деня, следобед облаци, дъжд и гръмотевици

Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След пладне облачността ще се увеличи. Над южните, източните и планинските райони на места ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 17° и 22°, по Черноморието – между 15° и 19°, в София – около 20°.
 

Над Черноморието ще има променлива, често значителна облачност. Следобед на отделни места ще превали слаб дъжд. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. По-късно ще се ориентира от югоизток. Температурите ще достигнат 15°–19°. Морската вода е около 12°. Вълнението ще бъде около 2 бала.

 

В планините преди обяд, главно в западната част, ще бъде слънчево. Следобед облачността ще се увеличи. На места ще превали дъжд, а по най-високите върхове – сняг. Ще духа умерен вятър, в Източна България – силен, от север-северозапад. Температурата на 1200 метра ще е около 12°, на 2000 метра – около 4°.

 

В началото на новата седмица времето ще е неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи с гръмотевици. Във вторник те ще са по-чести и по-интензивни. В понеделник вятърът ще е слаб – сутрин от юг-югоизток, по-късно ще се ориентира от северозапад. Във вторник ще се усили. Минималните температури ще са между 5° и 10°. Максималните в понеделник ще са между 18° и 23°, а във вторник ще са с 2–3° по-ниски.

