Топло начало на деня, следобед облаци, дъжд и гръмотевици

Над Черноморието ще има променлива, често значителна облачност. Следобед на отделни места ще превали слаб дъжд. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. По-късно ще се ориентира от югоизток. Температурите ще достигнат 15°–19°. Морската вода е около 12°. Вълнението ще бъде около 2 бала.

В планините преди обяд, главно в западната част, ще бъде слънчево. Следобед облачността ще се увеличи. На места ще превали дъжд, а по най-високите върхове – сняг. Ще духа умерен вятър, в Източна България – силен, от север-северозапад. Температурата на 1200 метра ще е около 12°, на 2000 метра – около 4°.

В началото на новата седмица времето ще е неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи с гръмотевици. Във вторник те ще са по-чести и по-интензивни. В понеделник вятърът ще е слаб – сутрин от юг-югоизток, по-късно ще се ориентира от северозапад. Във вторник ще се усили. Минималните температури ще са между 5° и 10°. Максималните в понеделник ще са между 18° и 23°, а във вторник ще са с 2–3° по-ниски.