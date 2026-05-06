Товарен кораб потъна край Андрос, девет души са спасени

Плавателният съд, плаващ под флага на Вануату, е пътувал от Албания за Украйна с товар от 8000 тона калцинирана сода. Инцидентът е станал в централната част на Егейско море, където корабът е получил сериозни повреди и впоследствие е потънал.

Екипажът е включвал осем турски граждани и един от Азербайджан. Двама от моряците са били извадени от водата с надуваема лодка на бреговата охрана, а останалите седем са открити и спасени в труднодостъпен скален район на острова.

Всички са транспортирани до пристанището на Андрос и по първоначални данни са в добро здравословно състояние.

В спасителната операция са участвали катери на бреговата охрана, военен хеликоптер, както и преминаващи в района кораби, включително пътнически съд за остров Самос.

Властите съобщават, че метеорологичните условия са били благоприятни, което е помогнало за бързото спасяване на екипажа. Причините за инцидента се изясняват.