Четвъртък, 30 Април 2026, 15:14
Тръмп към Путин: Спрете войната в Украйна и не се месете в Иран

Източник: БГНЕС
Доналд Тръмп е отказал предложение на Владимир Путин да съдейства за решаване на конфликта с Иран и вместо това го е призовал да се съсредоточи върху прекратяване на войната в Украйна. Това е станало по време на разговор между двамата лидери, продължил над час и половина, пише Daily Mail. По думите на Тръмп той е насърчил Путин да обмисли вариант за примирие в Украйна, докато руският президент е изразил готовност да участва в усилията около напрежението с Иран.
 

Американският лидер обаче ясно е дал да се разбере, че приоритет за него остава именно украинският конфликт.

 

Съединените щати вече удължиха с четири седмици примирието с Техеран, като запазиха военноморската блокада с цел да окажат натиск върху иранските власти да се върнат на масата за преговори. Според Вашингтон този подход е по-безопасен от нови военни действия и дава по-голямо стратегическо предимство.

 

От своя страна Москва предложи временно спиране на бойните действия в Украйна около 9 май – датата, на която се отбелязва победата над нацистка Германия във Втората световна война.

 

Въпреки предизборното обещание на Тръмп да сложи край на войната в Украйна в рамките на 24 часа, повече от година по-късно конфликтът продължава, а отношенията му с Путин остават колебливи – редуващи се между сътрудничество и напрежение.

 

Русия вече е правила опити да играе посредническа роля и в Близкия изток, включително с идея да съхранява иранския обогатен уран. Тръмп обаче отхвърли тази възможност, настоявайки Иран директно да предаде запасите си на САЩ – ключов спор, който продължава да блокира преговорите.

 

Междувременно Техеран настоява за пълно премахване на американските санкции и контрол върху таксите за петролните танкери, преминаващи през Ормузкия проток.

 

Като цяло преговорите остават в застой, а планирани дипломатически срещи, включително с вицепрезидента Джей Ди Ванс, бяха отменени, което показва, че напредък към споразумение засега няма.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Мерц защити НАТО на фона на сигналите на Тръмп за изтегляне на войски 0| 112 | Мерц защити НАТО на фона на сигналите на Тръмп за изтегляне на войски

НАЙ-ЧЕТЕНИ
ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент 16| 12724 | ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент
Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават 6| 8692 | Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават
Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение 15| 8443 | Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение
Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед 0| 5374 | Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед
Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп 15| 5320 | Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп
България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция 4| 5006 | България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 7| 4666 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 3757 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
