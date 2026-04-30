Тръмп към Путин: Спрете войната в Украйна и не се месете в Иран

Американският лидер обаче ясно е дал да се разбере, че приоритет за него остава именно украинският конфликт.

Съединените щати вече удължиха с четири седмици примирието с Техеран, като запазиха военноморската блокада с цел да окажат натиск върху иранските власти да се върнат на масата за преговори. Според Вашингтон този подход е по-безопасен от нови военни действия и дава по-голямо стратегическо предимство.

От своя страна Москва предложи временно спиране на бойните действия в Украйна около 9 май – датата, на която се отбелязва победата над нацистка Германия във Втората световна война.

Въпреки предизборното обещание на Тръмп да сложи край на войната в Украйна в рамките на 24 часа, повече от година по-късно конфликтът продължава, а отношенията му с Путин остават колебливи – редуващи се между сътрудничество и напрежение.

Русия вече е правила опити да играе посредническа роля и в Близкия изток, включително с идея да съхранява иранския обогатен уран. Тръмп обаче отхвърли тази възможност, настоявайки Иран директно да предаде запасите си на САЩ – ключов спор, който продължава да блокира преговорите.

Междувременно Техеран настоява за пълно премахване на американските санкции и контрол върху таксите за петролните танкери, преминаващи през Ормузкия проток.

Като цяло преговорите остават в застой, а планирани дипломатически срещи, включително с вицепрезидента Джей Ди Ванс, бяха отменени, което показва, че напредък към споразумение засега няма.