Тръмп: „Ще ги ударим отново“



Говорейки пред журналисти в Овалния кабинет, Тръмп заяви, че САЩ са нанесли тежки удари по Иран и ще продължат военните действия.

„Ударихме ги силно вчера и ще ги ударим силно отново днес“, каза американският президент.

Той отново призова Иран да подпише споразумение, като подчерта, че предложената сделка напълно забранява на страната да притежава ядрено оръжие.

По-рано Тръмп написа в социалната си мрежа, че Иран е „отнел твърде много време“ за преговори и „сега ще трябва да плати цената“. Според него страната е била „напълно победена“ във военно отношение.

Техеран обеща съпротива



Иранският президент Масуд Пезешкиан отговори в публикация в социалната мрежа X, че Иран ще остане твърд срещу всякакъв натиск и заплахи.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи обвини Вашингтон, че подкопава дипломатическия процес чрез противоречиви послания, промени в позициите и многократни нарушения на примирието.

По думите му Техеран трябва да направи нова оценка на ситуацията, а всякакви дипломатически усилия изискват поне минимална стабилност.

Нови удари и ответни атаки



САЩ нанесоха удари по Иран във вторник, след като Тръмп обяви, че иранска атака е свалила американски армейски хеликоптер.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) съобщи, че ударите са били насочени срещу ирански системи за противовъздушна отбрана, командни пунктове и радарни обекти в района на Ормузкия проток.

От своя страна Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) заяви, че е атакувал 21 цели в американски бази в региона, включително в Бахрейн и Йордания. Кувейт също съобщи, че е прехванал въздушна атака.

Според американски представител, цитиран от Reuters, почти всички ирански ракети и дронове са били прихванати и няма данни за жертви.

Напрежение около Ормузкия проток



Американските военни съобщиха също, че са атакували петролен танкер в Оманския залив, който според Вашингтон е нарушил наложената блокада, опитвайки се да транспортира ирански петрол.

Индийските власти съобщиха, че трима индийски моряци са в неизвестност, а 21 членове на екипажа са били спасени след нападение срещу кораба „Сетебело“ край бреговете на Оман.

САЩ поддържат блокада на иранските пристанища, след като Иран на практика затвори стратегическия морски маршрут през Ормузкия проток в отговор на американските и израелските удари срещу Техеран през февруари.

Ирански държавни медии съобщиха, че американски удари са засегнали два водни резервоара край Ормузкия проток, оставяйки хиляди жители на южния пристанищен град Сирик без питейна вода за около 12 часа.

Спор около сваления хеликоптер



Тръмп заяви, че американският хеликоптер е бил свален по време на патрул над Ормузкия проток. По думите му ирански дрон е ударил машината, която е летяла на много ниска височина.

Двамата членове на екипажа са оцелели и са били спасени от американски морски дрон.

Иранската агенция Mehr съобщи, че Техеран не е поел отговорност за свалянето на летателния апарат.

Ядрената програма остава основна пречка



Паралелно с военната ескалация Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) прие подкрепена от САЩ резолюция, която призовава Иран да предостави подробности за запасите си от уран и за производствените си съоръжения.

Иранската мисия към ООН във Виена разкритикува решението. Според Техеран резолюцията говори за дипломатическо решение, докато САЩ продължават военните действия, включително срещу гражданска инфраструктура.

Ядрената програма на Иран остава в центъра на преговорите между Техеран, Вашингтон и Израел. САЩ и Израел твърдят, че Иран се стреми към създаване на ядрено оръжие. Иран отхвърля тези обвинения и настоява, че програмата му има изцяло мирен характер.