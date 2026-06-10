От това лято достъпът до плажа струва 10 евро на човек, а чадър могат да поставят само семейства с деца под 10 години и хора над 65 години. Разрешен е само по един чадър на семейство.

Новите правила предизвикаха недоумение и шеги в социалните мрежи. Под публикация на общината на Виласимиус един потребител написа: „За да си сложа чадър, трябва ли да си наема дете?“. Друг се пошегува: „Или трябва да доведа дядо си, или да имам дете до утре“.





Опит да се опази природата



Плажът Пунта Молентис беше затворен от миналото лято след голям горски пожар, предизвикан от умишлен палеж. Според местните власти пожарът, както и силните морски бури през последните месеци, са наложили по-строги мерки за защита на района.

Пунта Молентис се намира в природозащитна зона и е сред най-популярните плажове на Сардиния.

„Необходимо е да ограничим човешкото въздействие и да гарантираме опазването на това природно богатство за бъдещите поколения“, посочват от общината.

Освен чадърите са забранени и шатри, палатки и други съоръжения за сянка. Ограниченията ще останат в сила до края на октомври.

Опасения за здравето на туристите



Решението обаче предизвика критики заради рисковете от продължително излагане на слънце. Част от посетителите изразиха опасения от топлинни удари и повишен риск от рак на кожата.





Някои туристи призоваха за бойкот на плажа, а други обявиха, че ще изберат други места, където могат да се предпазват от слънцето.

Все по-скъпо удоволствие



Спорът идва на фона на нарастващото напрежение около достъпа до плажовете в Италия. През последните години цените на чадърите и шезлонгите в частните плажни клубове се повишиха значително.

По данни на италианската потребителска организация Altroconsumo средната цена за наем на два шезлонга и чадър е нараснала с 24% за последните пет години и с 6% само през последната година.

Междувременно на плажа Йезоло край Венеция местните власти намалиха броя на местата с чадъри и шезлонги с около 20 000, за да осигурят повече пространство между посетителите.

Растящите разходи и ограниченията засилват недоволството на италианците, които все по-често настояват за повече свободни и достъпни обществени плажове.