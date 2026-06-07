На Атинската ривиера разликата между делничните дни и уикенда е осезаема. Общинските плажове започват от около 5 до 12 евро на човек, докато в плажни клубове цената за шезлонг и чадър може да достигне между 40 и дори над 100 евро за човек, като на някои места в тази сума се включва и консумация.

Добрата новина за българските туристи е, че в районите на Кавала, Керамоти, Тасос и Халкидики все още има много плажове, където шезлонгите се ползват само срещу кафе или напитка, а на някои общински плажове няма организирани зони и достъпът остава напълно свободен, съобщава bTV.

В Халкидики на много места два шезлонга и чадър могат да се ползват срещу консумация от 10 до 20 евро на човек. На по-популярните плажове и на първа линия обаче минималната консумация често достига между 40 и 100 евро за сет, а на някои луксозни локации през юли и август цените са още по-високи.

На луксозен плаж на първия ръкав – Касандра, като този, който показваме, през май и юни няма изискване за консумация. Поръчваш кафе или нещо друго и ползваш шезлонг и сянка.

Това ще се промени през месеците юли и август, когато там един сет от два шезлонга, голяма възглавница и чадър може да бъде зает за целия ден, ако консумирате напитки и храна за общо 60 евро.

В същото време гръцките власти продължават политиката за гарантиране на свободен достъп до брега, като голяма част от плажната ивица трябва да остава свободна за туристи със собствени чадъри и хавлии.

Още през изминалия сезон общините на места започнаха дори премахване на частни чадъри и шезлонги, които туристи и местни имаха навика да забиват в пясъка, за да си пазят място на плажа.