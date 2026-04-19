Напрежението е ескалирало около 17:00 ч., когато пред входа на секцията започва масово пререждане. Според очевидци, група „местни“ са били вкарвани с предимство, докато хората, чакали от сутринта, са останали блокирани отвън. Стигнало се е до искания за затваряне на секцията и намеса на полиция.

„Искаха да правят друга организация в края на деня, да викат полиция, докато се разреши казуса“, разказва нашият източник. Оказва се обаче, че в дъното на схемата стои човек, който се представя за местния велможа.

Тук историята придобива абсурден привкус. Човекът, който е дирижирал пререждането и е вкарвал „правилните“ хора, се е представил пред чакащите като кмета Владица Димитров. Проверка на снимките от мястото обаче категорично показва, че въпросното лице изобщо не е истинският кмет на Цариброд. Кой е този „дубльор“ и защо си позволява да разпорежда ред пред изборна секция на територията на друга държава, остава загадка.

Агитация „под прикритие“ на 50 метра от вота



Най-фрапиращото нарушение обаче е открито на метри от изборната секция. В партиен офис, разположен само на 50 метра, читателят ни е видял същата група „приоритетни“ гласоподаватели. На входа на офиса – голям плакат с лика на Румен Радев.

Когато нашият читател пита защо плакатът е там в изборния ден, отговорът е бил агресивен.

„Въпросният човек ме обвини, че съм платена от Пеевски, но не отговори защо има брошура с лицето на Радев. Твърдеше, че има право на агитационни материали на 50 метра разстояние. Само че законът е категоричен, предизборната агитация е абсолютно забранена в деня за размисъл и в изборния ден, независимо от метрите.“



Българският Изборен кодекс е ясен, чл. 182, ал. 4 забранява всякаква агитация 24 часа преди вота и в самия изборен ден. Твърденията, че „на 50 метра може“, са или грубо непознаване на правилата, или умишлена манипулация на местната власт в Цариброд, която очевидно е заела страна в политическата битка у нас.

Констанца Илиева