Цариброд под обсада: Местни „шерифи“ вкарват хора с предимство, ликът на Радев грее пред секцията

Цариброд под обсада: Местни „шерифи“ вкарват хора с предимство, ликът на Радев грее пред секцията
„Чакахме 6 часа, а накрая местни тарикати ни прередиха“, алармира читател на ФрогНюз за безобразията в изборния ден в Цариброд (Димитровград), Сърбия.
 

Напрежението е ескалирало около 17:00 ч., когато пред входа на секцията започва масово пререждане. Според очевидци, група „местни“ са били вкарвани с предимство, докато хората, чакали от сутринта, са останали блокирани отвън. Стигнало се е до искания за затваряне на секцията и намеса на полиция.

 

„Искаха да правят друга организация в края на деня, да викат полиция, докато се разреши казуса“, разказва нашият източник. Оказва се обаче, че в дъното на схемата стои човек, който се представя за местния велможа.

 

Тук историята придобива абсурден привкус. Човекът, който е дирижирал пререждането и е вкарвал „правилните“ хора, се е представил пред чакащите като кмета Владица Димитров. Проверка на снимките от мястото обаче категорично показва, че въпросното лице изобщо не е истинският кмет на Цариброд. Кой е този „дубльор“ и защо си позволява да разпорежда ред пред изборна секция на територията на друга държава, остава загадка.

 

Агитация „под прикритие“ на 50 метра от вота


Най-фрапиращото нарушение обаче е открито на метри от изборната секция. В партиен офис, разположен само на 50 метра, читателят ни е видял същата група „приоритетни“ гласоподаватели. На входа на офиса – голям плакат с лика на Румен Радев.

 

Когато нашият читател пита защо плакатът е там в изборния ден, отговорът е бил агресивен.

 

„Въпросният човек ме обвини, че съм платена от Пеевски, но не отговори защо има брошура с лицето на Радев. Твърдеше, че има право на агитационни материали на 50 метра разстояние. Само че законът е категоричен, предизборната агитация е абсолютно забранена в деня за размисъл и в изборния ден, независимо от метрите.“


Българският Изборен кодекс е ясен, чл. 182, ал. 4 забранява всякаква агитация 24 часа преди вота и в самия изборен ден. Твърденията, че „на 50 метра може“, са или грубо непознаване на правилата, или умишлена манипулация на местната власт в Цариброд, която очевидно е заела страна в политическата битка у нас.

 

Констанца Илиева

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Камион помете кола на изхода на София към „Тракия“, движението е ограничено 0| 354 | Камион помете кола на изхода на София към „Тракия“, движението е ограничено Европа се опасява от прибързана сделка на САЩ с Иран 0| 381 | Европа се опасява от прибързана сделка на САЩ с Иран МВнР: Висока активност на българите в чужбина 0| 414 | МВнР: Висока активност на българите в чужбина

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 38| 11259 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 23| 7790 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 6914 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 5410 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 5398 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Хората с глас за малките партии не са статистика 33| 4692 | Хората с глас за малките партии не са статистика
Петима убити в Киев, стрелецът е ликвидиран, държал е заложници в супермаркет 7| 3957 | Петима убити в Киев, стрелецът е ликвидиран, държал е заложници в супермаркет
ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя 2| 3632 | ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя
