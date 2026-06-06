Според моделиране на експерти от американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) броят на случаите може да достигне между 10 000 и над 20 000. За сравнение, по време на западноафриканската епидемия бяха регистрирани повече от 28 000 заболели.

CDC предупреждава, че развитието на ситуацията ще зависи най-вече от това колко бързо заразените хора бъдат откривани и изолирани, за да се прекъсне предаването на вируса.





Ръководителят на екипа на CDC за реакция срещу ебола, д-р Сатиш Пилай, заявява, че без силни мерки в общественото здраве моделите показват, че подобен мащаб на разпространение е напълно възможен.

Според Дженифър Нуцо, директор на Центъра за пандемии към Университета „Браун“, анализът потвърждава опасенията на експертите, че огнището се развива по тревожна траектория. Тя обаче подчертава, че прогнозите за епидемии винаги са несигурни, особено когато наличните данни са ограничени.

Около 400 потвърдени случая



Според Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията досега са потвърдени около 400 случая, включително 63 смъртни случая. Експертите смятат, че реалният брой вероятно е по-висок, тъй като част от заразените не са диагностицирани или не са включени в официалната статистика.

Ебола се предава чрез контакт с телесни течности като кръв, повръщано и семенна течност. Настоящото огнище е причинено от вируса Бундибугио, срещу който няма одобрени специфични лечения или ваксини. Заболяването често е смъртоносно.

През май Световната здравна организация (СЗО) обяви огнището за извънредна ситуация в областта на общественото здраве от международно значение. Някои специалисти смятат, че заразяванията може да са започнали още през февруари, но първоначално здравните власти са търсили друг вид вирус на ебола.

Войната затруднява овладяването на заразата



Борбата с епидемията е допълнително усложнена от въоръжения конфликт в Демократична република Конго. В района действат подкрепяната от Руанда бунтовническа групировка М23 и свързаната с „Ислямска държава“ групировка Съюзнически демократични сили (ADF).

Продължаващото насилие е довело до масово разселване на населението, което затруднява проследяването на контактите и контрола върху разпространението на вируса.

Какво показват моделите



Изчисленията на CDC се основават на различни сценарии – колко инфекции и смъртни случаи вече са настъпили и колко ефективно здравните екипи успяват да откриват и изолират заразените.

Според Пилай настоящият процент на изолиране на болните вероятно е в по-ниския диапазон на разглежданите сценарии.

Ако половината или дори 70% от заразените бъдат бързо изолирани, броят на случаите може да остане около 10 000. Ако обаче реалният брой на починалите е по-висок от официално отчетения, последствията могат да бъдат значително по-тежки.





Уроците от предишната епидемия



CDC напомня, че моделите не са прогнози с гарантирана точност. По време на западноафриканската епидемия през 2014 г. агенцията изчисли, че при най-лош сценарий и без намеса могат да се заразят до 1,4 милиона души. В крайна сметка реалният брой случаи се оказа над 50 пъти по-нисък.

Затова експертите подчертават, че моделите трябва да се разглеждат като предупреждение за потенциалния риск, а не като сигурна прогноза за развитието на настоящото огнище.