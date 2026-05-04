Един от пациентите е настанен в интензивно отделение в болница в Южна Африка, докато се работи и по евакуацията на още двама души със симптоми от кораба. Случаят е регистриран на борда на MV Hondius, който пътува по маршрут между Аржентина и Кабо Верде. Корабът се е намирал край пристанището Прая – столицата на Кабо Верде.

Двама от починалите са съпрузи от Нидерландия на 70 и 69 години. Мъжът се е разболял на борда и е починал на остров Света Елена, а съпругата му е издъхнала в болница в Южна Африка. Третият потвърден случай е 69-годишен британец, който също е дал положителна проба за вируса и е на лечение в Йоханесбург.

Хантавирусът обикновено се предава чрез контакт с урина или изпражнения на заразени гризачи. Той може да причини две тежки заболявания – белодробен синдром и хеморагична треска с бъбречен синдром. Макар и рядко, е възможно и предаване между хора. Няма специфично лечение, но ранната медицинска намеса увеличава шансовете за оцеляване.

От СЗО оказват съдействие за координация между националните власти и оператора на кораба, включително за евакуация на болните и допълнителни лабораторни изследвания.

Корабът се управлява от нидерландската компания Oceanwide Expeditions, която съобщи, че двама души на борда се нуждаят спешно от медицинска помощ, а тялото на един от починалите все още е на кораба. Към момента обаче местните власти в Кабо Верде не са дали разрешение за слизане на болните. Нидерландските власти са се ангажирали да съдействат за връщането на засегнатите лица в страната, както и за транспортирането на починалия.

Корабът, който може да превозва около 170 пътници и има екипаж от 70 души, извършва полярни круизи, включително маршрут от аржентинския град Ушуая до Кабо Верде, с междинни спирки в Южна Джорджия и остров Света Елена.