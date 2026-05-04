Реклама / Ads
Понеделник, 04 Май 2026, 12:50
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1816 | НОВИНИ

Предполагаемо огнище на рядка болест взе три жертви на круизен кораб

Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна Източник: БГНЕС
Огнище на рядката инфекция хантавирус на круизен кораб в Атлантическия океан е довело до смъртта на трима души – сред тях възрастна семейна двойка – и е разболяло поне още трима, съобщиха от СЗО и здравните власти в Южна Африка, цитирани от The Guardian. От организацията уточняват, че разследването продължава, като поне един случай вече е лабораторно потвърден.
 

Един от пациентите е настанен в интензивно отделение в болница в Южна Африка, докато се работи и по евакуацията на още двама души със симптоми от кораба. Случаят е регистриран на борда на MV Hondius, който пътува по маршрут между Аржентина и Кабо Верде. Корабът се е намирал край пристанището Прая – столицата на Кабо Верде.

 

Двама от починалите са съпрузи от Нидерландия на 70 и 69 години. Мъжът се е разболял на борда и е починал на остров Света Елена, а съпругата му е издъхнала в болница в Южна Африка. Третият потвърден случай е 69-годишен британец, който също е дал положителна проба за вируса и е на лечение в Йоханесбург.

 

Хантавирусът обикновено се предава чрез контакт с урина или изпражнения на заразени гризачи. Той може да причини две тежки заболявания – белодробен синдром и хеморагична треска с бъбречен синдром. Макар и рядко, е възможно и предаване между хора. Няма специфично лечение, но ранната медицинска намеса увеличава шансовете за оцеляване.

 

От СЗО оказват съдействие за координация между националните власти и оператора на кораба, включително за евакуация на болните и допълнителни лабораторни изследвания.

 

Корабът се управлява от нидерландската компания Oceanwide Expeditions, която съобщи, че двама души на борда се нуждаят спешно от медицинска помощ, а тялото на един от починалите все още е на кораба. Към момента обаче местните власти в Кабо Верде не са дали разрешение за слизане на болните. Нидерландските власти са се ангажирали да съдействат за връщането на засегнатите лица в страната, както и за транспортирането на починалия.

 

Корабът, който може да превозва около 170 пътници и има екипаж от 70 души, извършва полярни круизи, включително маршрут от аржентинския град Ушуая до Кабо Верде, с междинни спирки в Южна Джорджия и остров Света Елена.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 1| 221 | Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище 0| 225 | Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище Отровена ли е водата в Свищов? Властите разследват разлив на пестициди 0| 397 | Отровена ли е водата в Свищов? Властите разследват разлив на пестициди

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 45| 9879 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 5925 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 11| 4781 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 3824 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 3713 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса 12| 3402 | Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3398 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3201 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 