Неделя, 19 Април 2026, 15:29
ЦИК: Единични проблеми с машини

ЦИК: Единични проблеми с машини
Първите сигнали за проблеми с машинното гласуване вече са постъпили в Централната избирателна комисия, като те са от различни части на страната. Около три часа след началото на вота от ЦИК определиха изборния процес като нормален, а постъпилите жалби и сигнали – като незначителни.
 

Сред по-сериозните случаи са няколко секции, които не са отворили навреме, както и отделни технически неизправности при машините. Сигналите са за повредени пломби, счупени части, дефектирал дисплей и повреден транспортен куфар.

В тези секции е взето решение гласуването да продължи само с хартиени бюлетини.

 

Има и конкретни случаи на спряно машинно гласуване в Русе и Ямбол.

 

Реакция на ЦИК


От комисията подчертаха, че е създадена необходимата организация изборният ден да протече нормално. По думите на председателя Камелия Нейкова част от постъпилите сигнали са неоснователни или неподкрепени с факти.

 

От ЦИК съобщиха още, че са получени сигнали за закъсняло отваряне на няколко секции в София и страната, като проблемите са били отстранени своевременно.

 

Във Варна и Ловеч са установени машини със счупено капаче на отделението за флаш паметта. По указание на ЦИК в тези секции машинното гласуване е преустановено.

