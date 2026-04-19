ЦИК: Единични проблеми с машини

Сред по-сериозните случаи са няколко секции, които не са отворили навреме, както и отделни технически неизправности при машините. Сигналите са за повредени пломби, счупени части, дефектирал дисплей и повреден транспортен куфар.

В тези секции е взето решение гласуването да продължи само с хартиени бюлетини.

Има и конкретни случаи на спряно машинно гласуване в Русе и Ямбол.

Реакция на ЦИК



От комисията подчертаха, че е създадена необходимата организация изборният ден да протече нормално. По думите на председателя Камелия Нейкова част от постъпилите сигнали са неоснователни или неподкрепени с факти.

От ЦИК съобщиха още, че са получени сигнали за закъсняло отваряне на няколко секции в София и страната, като проблемите са били отстранени своевременно.

Във Варна и Ловеч са установени машини със счупено капаче на отделението за флаш паметта. По указание на ЦИК в тези секции машинното гласуване е преустановено.