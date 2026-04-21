Реклама / Ads
Вторник, 21 Април 2026, 21:00
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 736 | НОВИНИ

Украйна е готова да възстанови доставките по петролопровода „Дружба“

Източник: БГНЕС
Петролопроводът „Дружба“ – последният, който доставя руски петрол към Европа, е възстановен и може да поднови работата си след приключени ремонтни дейности, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Reuters. По думите му Украйна е завършила поправките по повредения участък, засегнат от руски удар, и инфраструктурата вече е технически готова за рестарт.
 

Паралелно с това Зеленски посочва, че Киев очаква финансова подкрепа от Европейския съюз в размер на около 90 милиарда евро под формата на заемни средства. Той подчертава, че това е част от по-широките договорености, свързани с европейската помощ за Украйна.

 

Спирането на доставките по „Дружба“ предизвика напрежение в няколко държави от Централна Европа, най-вече в Унгария и Словакия, които продължават да разчитат на руски петрол. Правителствата в двете страни обвиниха Киев, че е забавял ремонта и възстановяването на транзита.

 

В отговор на прекъсванията унгарското правителство, ръководено от Виктор Орбан, заплаши да ограничи енергийната си подкрепа за Украйна и блокира част от европейския финансов пакет за Киев. Този пакет, одобрен на ниво Европейски съюз, възлиза на около 90 милиарда евро.

 

Зеленски от своя страна свързва възобновяването на транзита с очакванията Украйна да получи договореното финансиране, като подчертава, че средствата са ключови за поддържане на военния и държавния бюджет на страната, който силно зависи от външна помощ.

 

В същото време Кремъл заяви, че Русия е технически готова да възобнови доставките на петрол по тръбопровода, ако условията позволят това.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 