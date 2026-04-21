Паралелно с това Зеленски посочва, че Киев очаква финансова подкрепа от Европейския съюз в размер на около 90 милиарда евро под формата на заемни средства. Той подчертава, че това е част от по-широките договорености, свързани с европейската помощ за Украйна.

Спирането на доставките по „Дружба“ предизвика напрежение в няколко държави от Централна Европа, най-вече в Унгария и Словакия, които продължават да разчитат на руски петрол. Правителствата в двете страни обвиниха Киев, че е забавял ремонта и възстановяването на транзита.

В отговор на прекъсванията унгарското правителство, ръководено от Виктор Орбан, заплаши да ограничи енергийната си подкрепа за Украйна и блокира част от европейския финансов пакет за Киев. Този пакет, одобрен на ниво Европейски съюз, възлиза на около 90 милиарда евро.

Зеленски от своя страна свързва възобновяването на транзита с очакванията Украйна да получи договореното финансиране, като подчертава, че средствата са ключови за поддържане на военния и държавния бюджет на страната, който силно зависи от външна помощ.

В същото време Кремъл заяви, че Русия е технически готова да възобнови доставките на петрол по тръбопровода, ако условията позволят това.