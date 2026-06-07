Континенти, а не държави

Пилотите или операторите вече могат да оперират на стотици или хиляди мили от фронтовата линия, използвайки сателитен интернет, каза пред Business Insider представител на украинския производител на дронове Skyfall.

„Операторите са постоянно под обстрел на фронтовата линия, а дистанционните операции им осигуряват по-голяма сигурност от руски противници“, отбеляза той.

Украинските дронове-прехващачи обикновено са задвижвани от витла, въоръжени с малки бойни глави и способни да унищожават цели чрез сблъсък с тях или експлозия наблизо. Те са евтини - някои струват едва 2000 долара - и са проектирани да струват само част от цената на ударния дрон „Шахед“, който обикновено струва десетки хиляди долари.

Инструктор в украинската компания Wild Hornets, която произвежда усъвършенствания дрон-прехващач Sting, заяви, че пилотите са изложени на по-големи рискове на бойното поле, отколкото в началото на войната, поради засилените руски разузнавателни операции, които проникват в украински позиции.

„Няма значение колко далеч сте от врага. Винаги трябва да мислите за камуфлаж“, отбеляза той.

Той каза, че „колкото повече разузнавателни полети, толкова по-често атакуващите дронове са насочени към екипажи на противовъздушната отбрана“ и че именно този повишен риск за пилотите е подтикнал „Дивите стършели“ да въведат дистанционно управление.

През март компанията обяви технология за дистанционно управление, заявявайки, че пилотите ще могат да контролират прехващачи на стотици километри от мястото на изстрелване.

Според Wild Hornets, Sting може да бъде пилотиран от разстояние над 1200 мили (около 2000 километра), използвайки интернет връзка Starlink.

„В момента работим върху това да направим възможно управлението на дронове Sting, например, от друг континент, а не само от друга държава“, каза представител на Wild Hornets пред Business Insider.

Можете да се биете от офиса

Олексий Вискуб, първият заместник-министър на отбраната на Украйна, заяви, че Русия променя тактиката си за използване на дронове всяка седмица, което затруднява прогнозирането на коридорите за атака.

Ето защо Украйна разработи дистанционно управляеми дронове-прехващачи, каза той пред Business Insider. Ограничен брой пилоти могат да бъдат настанени в удобен офис и с тази технология те имат комуникациите и ситуационната осведоменост, за да отблъснат приближаващите руски шахеди.

Дистанционно управляваните дронове се използват не само за целите на прехващане. Украинската компания Ratel Robotics, която произвежда безпилотни наземни превозни средства, работи върху подобна технология.

„Увеличаваме разстоянието от платформата до оператора. Ако управляваме превозното средство чрез Starlink, операторът може да бъде в безопасност, например, във всяка друга държава“, каза инструктор на компанията.

Украйна използва нова стратегия, за да принуди Русия да сключи мир

Украйна се опитва да приложи същия план за прерязване на „сухопътния коридор към Крим“, който се провали по време на мащабната контраофанзива през 2023 г. Само че сега Украйна използва различни методи и изглежда постига успех. За тази цел сега се използват щурмови дронове, а не танкове и пехота.

По-конкретно, на 7 юни руските сили затвориха контролно-пропускателния пункт Чонхар в Херсонска област след атака от украински дронове. Движението през контролно-пропускателния пункт Джанкой също беше блокирано.