По време на редовна обиколка и проверка на 25-километровата брегова линия на Тузловски лиман, научният екип се натъкнал на катастрофална гледка. Сред мъртвите животни били идентифицирани 20 морски свине, един афала и един обикновен делфин. И трите вида са под строга държавна и международна защита.
Иван Русиев, ръководител на научния отдел на този национален парк, подчерта в социалните мрежи, че тези цифри са само върхът на айсберга.
„В продължение на хиляди километри море е вероятно хиляди от тях да са били изхвърлени на брега. Трябва също да се разбере, че значителна част от мъртвите животни потъват в морските дълбини. И тази трагедия, разбира се, не е от местен характер“, посочи Русиев.
Той добавя, че подобни случаи на смъртни случаи и изхвърляне на тела на брега са регистрирани през същия период (края на май и началото на юни) по румънското и българското крайбрежие на Черно море. Освен това в Одеския залив са открити живи, но силно насинени и дезориентирани животни.
Експертите казват, че морските бозайници в Черно море са изложени на множество натоварвания, свързани с военните дейности, включително акустично замърсяване, химически замърсители и общо нарушаване на екосистемите.
Според тези твърдения, военните сонари и експлозии могат да причинят дезориентация на делфините и китовете, докато разливите на гориво и други замърсители допринасят за сериозни заболявания и влошаване на местообитанията им.
В дългосрочен план комбинацията от тези фактори сериозно заплашва стабилността на морската екосистема на Черно море.
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Коментари 2
Не знаех че в Черно море има китове. Човек се учи докато е жив. Ама да попитам переводчика какъв е Иван Русиев по народност?
Бесарабски българин е, от изцяло българското село Дмитровка (Татарбунарски район, Одеска област), разположено в историческата област Буджак (Южна Бесарабия).
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