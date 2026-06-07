По време на редовна обиколка и проверка на 25-километровата брегова линия на Тузловски лиман, научният екип се натъкнал на катастрофална гледка. Сред мъртвите животни били идентифицирани 20 морски свине, един афала и един обикновен делфин. И трите вида са под строга държавна и международна защита.

Иван Русиев, ръководител на научния отдел на този национален парк, подчерта в социалните мрежи, че тези цифри са само върхът на айсберга.

„В продължение на хиляди километри море е вероятно хиляди от тях да са били изхвърлени на брега. Трябва също да се разбере, че значителна част от мъртвите животни потъват в морските дълбини. И тази трагедия, разбира се, не е от местен характер“, посочи Русиев.

Той добавя, че подобни случаи на смъртни случаи и изхвърляне на тела на брега са регистрирани през същия период (края на май и началото на юни) по румънското и българското крайбрежие на Черно море. Освен това в Одеския залив са открити живи, но силно насинени и дезориентирани животни.

Експертите казват, че морските бозайници в Черно море са изложени на множество натоварвания, свързани с военните дейности, включително акустично замърсяване, химически замърсители и общо нарушаване на екосистемите.

Според тези твърдения, военните сонари и експлозии могат да причинят дезориентация на делфините и китовете, докато разливите на гориво и други замърсители допринасят за сериозни заболявания и влошаване на местообитанията им.

В дългосрочен план комбинацията от тези фактори сериозно заплашва стабилността на морската екосистема на Черно море.