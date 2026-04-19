Час по-късно обхватът значително се увеличава – към 21:00 ч. вече работят 99% от устройствата, като само в 224 секции излъчването все още не е активно.

Гражданите могат да следят процеса по преброяване на гласовете на живо чрез специална онлайн платформа, където се излъчва в реално време.

От министерството уточняват, че в първите 30 минути след старта на видеонаблюдението се изпраща информация за състоянието на връзката на всеки 5 минути към ЦИК, МЕУ и районните избирателни комисии. След 20:30 ч. проверките се извършват на всеки 10 минути.

Камерите се включват веднага след официалното приключване на изборния ден, обявено от председателя на съответната секция. Те трябва да бъдат поставени така, че да обхващат както бюлетините, така и попълването на протоколите.

При евентуално прекъсване на връзката устройствата продължават да записват, а след края на преброяването записите се качват на сървъри и остават публично достъпни.

От МЕУ припомнят, че при предходни избори е постигната около 98% свързаност на системата.