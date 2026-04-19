Висока избирателна активност на българи в Хърватия и Сърбия

Източник: РТ Цариброд
В избирателната секция в Цариброд, Източна Сърбия, през целия ден има опашки от желаещи да гласуват на парламентарните избори. През целия ден в изборната секция в Загреб също е регистрирана висока активност, особено от страна на български туристи и преминаващи през Хърватия българи.
 

До около 17:30 часа местно време в хърватската столица са гласували над 130 души, което в сравнение с предишни избори е с около 40% повече. Повишена е и активността на българските граждани, които живеят и работят в Загреб.

 

На днешните избори за първи път в Хърватия беше разкрита изборна секция и в град Сплит.

 

Висока избирателна активност беше регистрирана в сръбския град Цариброд още преди 10 ч. местно време. Над 100 души упражниха правото си на глас още сутринта, при 152, подали предварително декларации, че ще го направят именно в секцията в Цариброд. В Цариброд се гласува машинно и изборният ден преминава спокойно.

 

В Сърбия са разкрити общо пет избирателни секции – в посолството на България в Белград и в генералното консулство в Ниш, в КИЦ „Босилеград”, в КИЦ „Звонци“ и в КИЦ „Цариброд”.

 

В секцията в сградата на българската мисия в Белград се образува опашка, като във вота се включиха и част от 109-те български участници в 39-то издание на

