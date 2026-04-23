Искането идва от Паоло Замполи – специален пратеник на САЩ и човек от близкия кръг на Доналд Тръмп. Той открито заявява, че би било „мечта“ Италия национален отбор по футбол да играе на турнира, който това лято ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада. Отбор с четири световни титли, но извън финалите за трети пореден път.

На пръв поглед аргументът е спортен. Италия е историческа сила. Иран – макар и стабилен участник – няма същата тежест. Но контекстът е друг. Войната в Иран поставя под въпрос участието на страната в турнира. И точно тук спортът започва да се огъва под натиска на реалността.

Реакцията на ФИФА е показателна. Президентът Джани Инфантино настоява, че Иран „със сигурност“ ще участва.

Посланието е ясно – футболът трябва да остане извън политиката. Но в същото време самият факт, че подобна идея изобщо се обсъжда, показва колко трудно е това правило да бъде спазено.















В действителност, правилата дават на ФИФА право да избере заместник, ако даден отбор отпадне. Но има условие – балансът между континентите. Иран е азиатски отбор. Италия – европейски. Така че евентуална замяна би отворила нов проблем, не само спортен, но и дипломатически.

Зад предложението обаче прозира и друга линия. Отношенията между Джорджа Мелони и Доналд Тръмп се влошиха рязко заради различия около войната с Иран и позицията на Ватикана. Коментарите на Тръмп по адрес на Мелони бяха необичайно остри. А идеята за участие на Италия на Мондиала изглежда като опит за символичен жест към Рим.

В този контекст футболът се превръща в инструмент. Не решава конфликти, но ги отразява. И понякога – ги усилва.

Самата Италия е в странна позиция. Отборът пропусна класирането след драматична загуба от Босна и Херцеговина. На терена място няма. Но извън него – разговорът тепърва започва.

Иран от своя страна заявява, че е готов. Отборът се подготвя за участие, тренировъчният лагер в Аризона е планиран, а посланието от Техеран е ясно – ще играем.

В крайна сметка, този казус не е само за това кой ще играе футбол. Той е за това кой определя правилата. И дали спортът наистина може да остане извън политиката в свят, в който всичко останало вече не е.