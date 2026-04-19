Вотът зад граница започна: 493 секции в 55 държави

Първи до урните отидоха българските граждани в Оукланд и Крайстчърч, Нова Зеландия, заради деветчасовата разлика във времето. Там секциите отвориха още в събота вечер. Най-късно ще приключи изборният ден в САЩ – в щатите Калифорния, Аризона и Невада, където се очаква вотът да завърши около 6.00 часа българско време в понеделник.

Общо 493 избирателни секции са разкрити в 55 държави. Най-много са те в Германия – 70, Испания – 67 и Обединеното кралство – 28. Следват Турция и Италия с по 27, Гърция – 26, САЩ – 25, Нидерландия – 24 и Франция – 19. В Белгия, Австрия и Канада секциите са по 17.

Машинно гласуване е осигурено в 130 секции в 19 държави. В останалите се гласува с хартиени бюлетини. Изборните книжа и машините са доставени навреме до всички секции чрез въздушен и наземен транспорт.

Българите в чужбина могат да гласуват и без предварително подадено заявление. Те трябва да попълнят декларация на място, че отговарят на условията за гласуване и че не са упражнили правото си на вот другаде.

Адресите на всички секции са публикувани на сайта на Министерството на външните работи в секцията „Избори 2026“.

От ведомството подчертават, че дипломатическите и консулските представителства са в постоянен контакт с местните власти и са в готовност да съдействат при възникнали затруднения. Изразена е и благодарност към българските общности в чужбина за помощта при организацията на изборния процес.