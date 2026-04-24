Времето днес: Ветровит, но топъл петък

Температурите ще останат сравнително хладни сутрин – между 4 и 9 градуса, а през деня ще се затопля до 16–21 градуса. В София се очакват около 6 градуса минимална температура и приблизително 17 градуса максимална.

В планините също ще има променлива облачност, която често ще се разкъсва до слънчево време. Вятърът там ще бъде умерен до силен от запад-северозапад. Температурите ще достигат около 11 градуса на 1200 метра и около 4 градуса на 2000 метра височина.

По Черноморието времето ще бъде сходно – променлива облачност, която постепенно ще намалява и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен, а на моменти и по-силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 14 и 17 градуса, морската вода ще остане около 12–13 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо до умерено – 2–3 бала.