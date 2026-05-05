Причината за отлагането е неявяването в съдебната зала на Венета Димова, която фигурира като едно от пострадалите лица по процеса. Това е вторият неуспешен опит за старт на делото, след като през януари 2025 г. процесът беше върнат на прокуратурата за отстраняване на допуснати процесуални нарушения.

Срещу бизнесмена са повдигнати обвинения за опит за изнасилване на Мария Филипова, която в момента заема длъжността заместник-омбудсман, както и за подбудителство към умишлено убийство на Йордан Динов, Манол Велев и Бойка Стоянова.

По същото дело като подсъдим е привлечен и Николай Станков, който е обвинен за извършването на стрелбата срещу Йордан Динов. Следващото съдебно заседание е насрочено за 19 май.