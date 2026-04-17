WSJ: Куба се моли за инвестиции, докато Тръмп планира да я „освобождава“
Планът, достоен за шпионски роман от епохата на Студената война, е включвал писмо, оформено като официална държавна нота с кубински печат. В него фамилия Кастро е изложила предложения за икономическо сътрудничество и искане за облекчаване на санкциите, гарнирани с нервно предупреждение, че островът се подготвя за американска интервенция.
Куриер на мисията е бил 37-годишният бизнесмен Роберто Карлос Гонсалес, чиято кариера на „пощенски гълъб“ приключила безславно на летището в Маями.
Американските гранични служби са пресекли тайната совалка при рутинна проверка. Те конфискувaт документа и го връщат обратно в Хавана. Инцидентът идва в момент, когато Куба преживява най-тежката си икономическа агония от десетилетия – белязана от постоянен режим на тока и критичен недостиг на храни и лекарства.
Опитът на внука на Кастро изглежда обречен на фона на новата реторика от Овалния кабинет. Само преди дни Тръмп нарече Куба „провалена държава“ и намекна, че след като приключи с Иран, островът може да бъде следващата цел за „освобождаване“. Докато Хавана отдава мизерията на десетилетните санкции, Вашингтон остава глух за молбите, разчитайки ситуацията като окончателен структурен колапс на кубинския модел.
