Задържани за гласуване от чуждо име, над 320 сигнала за нарушения

Втори инцидент е регистриран в кърджалийското село Великденче, където две жени са гласували от името на други граждани. Те са задържани за срок до 24 часа, като по случая са образувани бързи производства.

По данни на МВР към 16:30 ч. са постъпили общо 328 сигнала чрез системата 112, като по 26 от тях са образувани досъдебни производства. Сигналите се обработват в реално време и се разпределят към съответните областни дирекции за проверка.

От вътрешното министерство посочват, че изборният процес като цяло протича нормално. Техническите проблеми с машинното гласуване остават под 0,5%, което според институциите не влияе съществено на вота.

Паралелно с това от МВР съобщиха и за инцидент извън изборния процес – аварирал автобус в тунел „Траянови врата“ на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Пътниците са евакуирани, движението е обезопасено и към момента няма сериозни затруднения в трафика. Очаква се автобусът да бъде изтеглен.