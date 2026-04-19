Реклама / Ads
Неделя, 19 Април 2026, 20:00
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 638 | НОВИНИ

Задържани за гласуване от чуждо име, над 320 сигнала за нарушения

Редактор: Frognews
Два случая на неправомерно гласуване са установени в изборния ден, съобщиха от МВР. В единия от тях, в село Септемврийци (област Монтана), член на секционна избирателна комисия е задържан, след като е пуснал 10 бюлетини от името на други лица. По случая се води разследване и са разпитани свидетели.
 

Втори инцидент е регистриран в кърджалийското село Великденче, където две жени са гласували от името на други граждани. Те са задържани за срок до 24 часа, като по случая са образувани бързи производства.

 

По данни на МВР към 16:30 ч. са постъпили общо 328 сигнала чрез системата 112, като по 26 от тях са образувани досъдебни производства. Сигналите се обработват в реално време и се разпределят към съответните областни дирекции за проверка.

 

От вътрешното министерство посочват, че изборният процес като цяло протича нормално. Техническите проблеми с машинното гласуване остават под 0,5%, което според институциите не влияе съществено на вота.

 

Паралелно с това от МВР съобщиха и за инцидент извън изборния процес – аварирал автобус в тунел „Траянови врата“ на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Пътниците са евакуирани, движението е обезопасено и към момента няма сериозни затруднения в трафика. Очаква се автобусът да бъде изтеглен.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 