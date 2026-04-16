Сигнали за деескалация се появиха, след като израелският кабинет по сигурността е дал индикации, че е готов да обсъди прекратяване на огъня в Ливан. Според дипломатически източници е възможно споразумение да бъде постигнато още в кратки срокове, особено ако приключат военните действия около стратегическия град Бинт Джбейл.

Военният конфликт между Израел и Хизбула продължава вече повече от шест седмици и е пряко свързан с по-широкото напрежение между Израел, САЩ и Иран. През последните дни представители на Израел и Ливан вече проведоха срещи във Вашингтон – първи подобни преки разговори от десетилетия.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му продължава военните операции срещу Хизбула, като армията напредва в южната част на Ливан. В същото време той подчерта, че Израел води паралелни усилия за постигане на мирно решение.

Сред целите на операцията е създаването на буферна зона до река Литани, която да ограничи присъствието на групировката в близост до границата. От израелска страна подчертават, че проблемът в отношенията с Ливан не е самата държава, а именно Хизбула, като се изразява готовност за нормализиране на двустранните отношения при подходящи условия.

Военните действия вече са довели до тежки последици – по данни на ливанските власти над 2000 души са загинали, а около 1,2 милиона са били принудени да напуснат домовете си. От началото на конфликта има жертви и от израелска страна, както сред цивилните, така и сред военните.

На фона на тези събития напрежението около Иран остава високо. В Техеран се провеждат дипломатически контакти, включително с участието на пакистански представители, в опит да се намали напрежението между Иран и САЩ. Същевременно се обсъждат въпроси, свързани с корабоплаването през стратегическия Ормузки проток.

Иран отправи предупреждения, че може да предприеме ответни действия срещу американската блокада, включително ограничаване на ключови търговски маршрути в Червено море. От своя страна Вашингтон заявява, че остава ангажиран с дипломатическите усилия, но към момента не планира удължаване на примирието.

Междувременно Сенатът на САЩ даде подкрепа на президента Тръмп да продължи военните действия срещу Иран при провал на преговорите. Общественото мнение в страната остава разделено – проучвания показват, че мнозинството от американците се противопоставят на военни удари, докато сред привържениците на Републиканската партия подкрепата за тях е значително по-висока.