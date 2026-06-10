Производството е образувано по жалба на дружеството „ВилАпарт Арканум“ ООД срещу заповед на директора на Регионалната дирекция по горите – Варна, с която е разпоредено премахването на изградените в района огради.

Съдът е отхвърлил искането на дружеството за спиране на предварителното изпълнение на заповедта. Това означава, че премахването на огражденията може да продължи, докато спорът не бъде окончателно решен.

В мотивите си магистратите посочват, че според представените нотариални актове и действащия горскостопански план имотите попадат в горска територия. Съгласно Закона за горите в подобни територии е гарантиран свободният достъп на хора, диви животни и води независимо от формата на собственост.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок.

С второ определение Административният съд е приел жалбата на дружеството за допустима и е насрочил открито съдебно заседание по делото за 30 юни 2026 г. от 10:00 часа.