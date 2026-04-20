Реклама / Ads
Понеделник, 20 Април 2026, 11:03
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 74 | НОВИНИ

ЕС замразява 1,5 милиарда евро за Сърбия заради съдебните реформи

Редактор: Ивайло Александров
Еврокомисарят по разширяването Марта Кос ще обяви днес пред Комисията по външни работи на Европейския парламент, че Европейският съюз ще замрази 1,5 милиарда евро средства, предназначени за Сърбия. Причината са спорните съдебни реформи, прокарани от Белград през януари.
 

Очаква се Кос да заяви, че „на Белград няма да бъде изплатено нито едно евро от европейските средства, предназначени да подпомогнат Сърбия в процеса на привеждане в съответствие с ЕС, поне докато Венецианската комисия – правният орган на Съвета на Европа – не публикува становище относно сръбските реформи“.

 

Това, по думите на представител на ЕС, се очаква да стане до края на месеца.

 

Politico отбелязва и „понижаването на Сърбия“. Сръбски представител в ЕС по-рано този месец заяви, че Белград е обещал да приеме препоръките на Венецианската комисия, които могат да включват изменения или отмяна на закони. Това съвпада с намеренията на Кос да настоява „Сърбия да приведе съдебното си законодателство в съответствие с препоръките на Венецианската комисия“.

 

„Търпението на ЕС към Сърбия се изчерпва през последните месеци, след критичния доклад за напредъка от ноември и предупрежденията за отстъпление от демократичните стандарти и засилване на анти-ЕС реториката в Белград. Сърбия е получила над 7 милиарда евро под формата на фондове и инвестиции от ЕС от 2000 г. насам, но продължава да поддържа тесни връзки с Русия“.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 