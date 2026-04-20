ЕС замразява 1,5 милиарда евро за Сърбия заради съдебните реформи

Очаква се Кос да заяви, че „на Белград няма да бъде изплатено нито едно евро от европейските средства, предназначени да подпомогнат Сърбия в процеса на привеждане в съответствие с ЕС, поне докато Венецианската комисия – правният орган на Съвета на Европа – не публикува становище относно сръбските реформи“.

Това, по думите на представител на ЕС, се очаква да стане до края на месеца.

Politico отбелязва и „понижаването на Сърбия“. Сръбски представител в ЕС по-рано този месец заяви, че Белград е обещал да приеме препоръките на Венецианската комисия, които могат да включват изменения или отмяна на закони. Това съвпада с намеренията на Кос да настоява „Сърбия да приведе съдебното си законодателство в съответствие с препоръките на Венецианската комисия“.

„Търпението на ЕС към Сърбия се изчерпва през последните месеци, след критичния доклад за напредъка от ноември и предупрежденията за отстъпление от демократичните стандарти и засилване на анти-ЕС реториката в Белград. Сърбия е получила над 7 милиарда евро под формата на фондове и инвестиции от ЕС от 2000 г. насам, но продължава да поддържа тесни връзки с Русия“.