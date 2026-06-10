Предвижда се средствата да бъдат осигурени чрез земеделския резерв по Общата селскостопанска политика. В момента фондът разполага с около 200 млн. евро, а Европейската комисия настоява държавите членки и Европейският парламент да одобрят допълнителни 300 млн. евро.

Еврокомисарят по земеделието Кристоф Хансен заяви, цитиран от БТА, че досега въздействието на по-високите цени е било ограничено, тъй като много стопани са закупили торове още в края на миналата година. По думите му обаче все повече производители преосмислят плановете си за зимната кампания заради нарастващите разходи и разглеждат алтернативи като екологични схеми, които изискват по-малко използване на торове.

Според Европейската комисия евентуалното намаляване на площите със зимни култури може да се отрази негативно на продоволствената сигурност в Европейския съюз.

Цените на торовете, особено на азотните, нараснаха значително след поскъпването на природния газ, свързано с напрежението в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток. Затова Брюксел подготвя мерки за гарантиране на по-достъпни доставки на торове, намаляване на зависимостта от внос и насърчаване на използването на продукти от органичен произход.

Като част от тези усилия ЕС временно премахна митата върху вноса на няколко основни вида азотни торове и свързаните с тях суровини до края на май 2027 г. Според изчисленията на Европейската комисия това може да спести около 60 млн. евро от митнически разходи на вносителите.