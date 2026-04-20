Понеделник, 20 Април 2026, 11:03
Зеленски: Европа се нуждае от собствена противоракетна отбрана, работим с няколко страни

Зеленски: Европа се нуждае от собствена противоракетна отбрана, работим с няколко страни
Източник: БГНЕС
Европа трябва да изгради собствена система за противоракетна отбрана, като Украйна вече води разговори с редица държави за нейното създаване, посочва украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Reuters. По думите му защитата срещу балистични ракети остава едно от най-сериозните предизвикателства за Украйна във войната с Русия, тъй като ефективно прихващане осигуряват ограничен брой системи, включително американската „Пейтриът“.
 

Русия често използва балистични ракети за удари по енергийна инфраструктура, включително електроцентрали и електропреносна мрежа.

 

В интервю за украинската телевизия „Маратон“ Зеленски подчертава, че идеята е за общоевропейска система за противоракетна защита, като вече се водят преговори с няколко държави. Той посочва, че целта е такава система да бъде разработена в рамките на около година, като признава, че задачата е сложна, но осъществима.

 

Зеленски допълва, че темата вече е обсъждана с ключови европейски партньори, без да разкрива конкретни държави. Паралелно с това украински отбранителни компании и европейски партньори обсъждат създаването на по-достъпни алтернативи на системата „Пейтриът“, включително нови решения за противовъздушна отбрана, които да бъдат готови в близко бъдеще.

 

Според информация на Reuters запасите от ракети „Пейтриът“ в световен мащаб намаляват заради засиленото им използване в различни региони, включително за защита на стратегически обекти. В същото време единствената европейска противоракетна система – италианско-френската SAMP/T – се произвежда в ограничени количества.

 

В свое вечерно обръщение Зеленски заявява, че Украйна подготвя нови споразумения за сигурност с международни партньори през следващата седмица. Той подчертава, че укрепването на противовъздушната отбрана и военната подкрепа остават постоянен приоритет. Киев вече има подписани споразумения за сигурност с три държави от Персийския залив, а интерес към подобни договори са изразили още 11 държави.

