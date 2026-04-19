Земетресение от 4,6 по Рихтер разлюля остров Крит
Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер е регистрирано на гръцкия остров Крит, показват данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.
Трусът е станал малко след 10:00 ч. местно време, на дълбочина около 10 километра, на приблизително 82 км изток-североизток от Ираклион.
По информация на гръцки медии земетресението е усетено в източната част на острова. Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.
Сеизмолозите продължават да следят ситуацията, като до момента не са отчетени по-сериозни вторични трусове.
