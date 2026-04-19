Реклама / Ads
Неделя, 19 Април 2026, 15:29
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 502 | НОВИНИ

Земетресение от 4,6 по Рихтер разлюля остров Крит

Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер е регистрирано на гръцкия остров Крит, показват данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.
 

Трусът е станал малко след 10:00 ч. местно време, на дълбочина около 10 километра, на приблизително 82 км изток-североизток от Ираклион.

 

По информация на гръцки медии земетресението е усетено в източната част на острова. Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

 

Сеизмолозите продължават да следят ситуацията, като до момента не са отчетени по-сериозни вторични трусове.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 