Няколко предварително обявени протеста, включително един пред кметството в Белфаст, не са се състояли в сряда вечер. Събиране пред сградата на парламента в Стормонт е привлякло няколко десетки души, но е преминало спокойно.

Семейството на пострадалия при нападението с нож Стивън Огилви осъди насилието и призова за спиране на дезинформацията. В изявление, разпространено чрез полицията, близките му заявиха, че в социалните мрежи циркулират неверни твърдения и уточниха, че той е в стабилно състояние и основният им фокус е неговото възстановяване.

Семейството изрази и възмущение от сцените на насилие, като подчерта, че не подкрепя подобни действия и че единственият приемлив път е мирният протест.

По време на сблъсъците при Sandyknowes част от протестиращите, облечени в тъмни дрехи и с маски, са се опитали да атакуват близък хотел, за който се твърди, че е настанявал мигранти. Демонстранти са разрушили ограда, за да я използват като барикада, и са запалили огън с гуми, мебели и кофи за отпадъци. В пламъците е бил вкаран бял микробус, след като шофьорът е слязъл от него, оставяйки го на скорост.