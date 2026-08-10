Проверки на Независимия орган за публични приходи (AADE) в Миконос, Парос, Родос, Корфу, Крит и Егина са установили данъчни нарушения при 37,42% от проверените заведения за хранене и развлечения.



Полицията е задържала таксиметрови шофьори в Атина и на пристанището Лаврио заради прекомерно високи тарифи. Сред установените случаи е пътуване от летището до центъра на Атина, за което от турист е поискана сумата от 175 евро.

Сигнали има и срещу ресторанти за необичайно високи сметки за храна и напитки, когато цените не са били ясно посочени предварително.

Гръцката полиция е разбила мрежи, създавали копия на сайтове за недвижими имоти, чрез които са били предлагани несъществуващи луксозни вили на Санторини.

Потребителите са превеждали хиляди евро като депозит за резервация, преди да установят, че имотът, който смятат, че са наели, всъщност не съществува.

Въпреки отделните случаи, данните на Банката на Гърция показват, че измамните картови операции остават малка част от общия обем на плащанията.

През 2025 г. стойността на измамните картови транзакции е 22,6 млн. евро при обща стойност на картовите плащания от близо 119,6 млрд. евро.

Това представлява 0,019% от стойността на всички картови транзакции. По брой операциите с измама са 0,013% от всички картови транзакции – приблизително една измамна операция на всеки 7600 транзакции.