Всеки елемент около басейна има конкретна роля и допълва към общата визия. Мебелите, осветлението, настилката и местата за сянка трябва да изглеждат като част от едно цяло. Когато съчетаете тези елементи внимателно, създавате зона, която е готова да посрещне летния сезон спокойно и остава функционална всеки ден.

Почистете и огледайте цялото пространство

Добрата проверка на дворното пространство преди обзавеждането му спестява време и намалява нуждата от спешни ремонти.



Започнете с основно почистване на настилката, бордовете, стълбите и пътеките около басейна. Прахът, листата, пясъкът и старите петна правят зоната неприятна и могат да увеличат риска от подхлъзване. Използвайте препарати, подходящи за конкретната настилка, и избягвайте силно агресивни продукти, които могат да ги увредят..



След почистването направете подробен оглед. Потърсете разхлабени плочи, остри ръбове, нестабилни декоративни елементи и участъци, които задържат вода. Отстранете тези проблеми преди активното използване на басейна, защото през лятото те създават повече неудобства.

Изберете удобни и красиви мебели

Зоната около басейна е място за бавни сутрини, следобедна почивка и дълги летни вечери. Затова мебелите трябва не само да изглеждат добре, а и да създават истинско усещане за комфорт.



Преди да обзаведете двора, помислете как ще използвате пространството. Диваните, креслата и ниските масички оформят уютен кът за разговори, докато трапезният комплект е по-подходящ за хранене и събирания с гости.



Оставете достатъчно място за свободно движение. Мебелите не трябва да затрудняват достъпа до басейна, дома или сенчестите части на двора.



Избирайте стабилни конструкции и материали, устойчиви на слънце, влага и температурни промени. Практични са лесните за почистване тапицерии, външните възглавници и модулните мебели, които могат да се пренареждат според случая.



Мебели като шезлонгите са основна част от зоната за почивка. Проверете дали облегалката им се регулира, дали моделът се премества лесно и дали размерът му отговаря на свободната площ.



В Артефино ще откриете висок клас градински мебели и шезлонги, които съчетават удобство, устойчиви материали и модерен дизайн с изчистени линии. Те помагат пространството край басейна да изглежда хармонично, стилно и завършено.

снимка: Artefino.bg

Осигурете сянка за различни часове на деня

Сянката е важна част от всяка зона около басейн. Тя прави престоя навън по-приятен през най-топлите часове и позволява на хората да използват пространството по-дълго. Можете да поставите чадъри, перголи, тенти или леки навеси според размера на двора и разположението на басейна.



Поставете сенчестите елементи така, че да не пречат на движението. Ако използвате свободностоящи чадъри, проверете стабилността на основата и избягвайте леки конструкции в открити, ветровити зони. Добре фиксираната сянка повишава безопасността и намалява нуждата от постоянно преместване на мебелите.



Планирайте няколко отделни места за сянка, ако площта го позволява. Едно място може да служи за хранене, друго за четене, а трето за почивка след плуване. Така зоната става по-гъвкава и обслужва различни нужди без хаотично пренареждане.

снимка:Artefino.bg

Подгответе настилката за мокра среда

Настилката около басейна трябва да осигурява стабилно стъпване при мокри крака. Гладките и силно полирани повърхности изглеждат добре, но често стават хлъзгави след намокряне. Ако вече имате такава настилка, използвайте подходящи противоплъзгащи решения в зоните с най-често движение.



Проверете и оттичането на водата. Повърхността трябва да насочва водата далеч от местата за сядане и основните проходи. Дори малка корекция в наклона или отводняването може да предотврати натрупването на локви и да подобри цялото пространство.



Ако планирате обновяване на настилката, изберете материал за външна употреба. Композитният декинг или релефните каменни плочи са подходящи външни настилки за тази цел. Ключово при тези подови покрития е правилният монтаж на съответната декинг система или подова настилка, за да се подсигури сигурността на зоната около басейна.

Проверете вечерното осветление

Много семейства използват зоната около басейна и вечер. Затова осветлението трябва да бъде практично, а не само декоративно. Осветете стъпалата, ръбовете, пътеките и местата за сядане. Така гостите ще виждат ясно къде стъпват и ще се движат с по-голям комфорт.



Изберете осветителни тела, предназначени за външна и влажна среда. Проверете кабелите, контактите и закрепването преди началото на сезона. Ако имате съмнения за електрическата инсталация, потърсете квалифициран специалист. Безопасността около вода изисква внимателни решения и редовна проверка.



Комбинирайте основно и акцентно осветление. Градински лампи са страхотен аксесоар за допълване на основното осветление в двора. Така зоната придобива по-приятна атмосфера, остава удобна след залез и запазва подредения си вид.

Създайте лесен план за поддръжка

Добрата подготовка има траен ефект само при редовна поддръжка. Създайте регулярен седмичен план за почистване на настилката, мебелите, осветлението и аксесоарите. Премахвайте листата, измивайте праха и проверявайте дали около басейна няма счупени или нестабилни елементи.



Почиствайте мебелите според материала. Текстилните повърхности за външна употреба изискват редовно забърсване и добро изсъхване. Дървените елементи имат нужда от по-внимателна грижа, за да запазят външния си вид. Алуминиевите конструкции се поддържат лесно, но също трябва да се пазят от натрупана мръсотия.



В края на всеки ден прибирайте леките аксесоари и подреждайте зоната около водата. Този кратък навик спестява време на следващата сутрин.



Когато пространството остава чисто, удобно и безопасно, летният сезон започва по-спокойно и продължава без излишни проблеми.